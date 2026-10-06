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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القمة تقترب.. موقف ياسر إبراهيم يشعل حسابات الأهلي الدفاعية| تفاصيل مهمة

ياسر إبراهيم
ياسر إبراهيم
محمود أحمد

يدخل النادي الأهلي سباقًا مع الزمن لتجهيز ياسر إبراهيم قبل القمة المرتقبة أمام الزمالك في ظل اقتراب موعد المواجهة التي تترقبها جماهير الكرة المصرية، بينما لم يحسم موقف مدافع الفريق بشكل نهائي حتى الآن.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري الممتاز في مباراة تفرض على الجهاز الفني حسابات خاصة، لا سيما على مستوى الخط الخلفي في ظل الإصابات التي ضربت الفريق خلال الفترة الماضية.

ياسر إبراهيم.. القمة تنتظر القرار الأخير

وكشفت مصادر أن موقف ياسر إبراهيم من المشاركة أمام الزمالك لا يزال معلقًا في ظل استمرار اللاعب في تنفيذ برنامجه التأهيلي ومحاولات تجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المقبلة.

ويخوض ياسر تدريبات بالكرة ضمن برنامجه التأهيلي لكنه لم يصل حتى الآن إلى مرحلة المشاركة الكاملة في مران الفريق، وهو ما يجعل حسم موقفه من القمة مرتبطًا بمدى قدرته على استعادة جاهزيته الفنية والبدنية قبل المباراة.

وتشير المعطيات الحالية إلى أن فرص لحاق ياسر بالمواجهة لا تزال قائمة لكنها ليست مضمونة، خاصة أن الجهاز الفني لن يرغب في الدفع باللاعب في مباراة بحجم القمة ما لم يتأكد من جاهزيته وقدرته على خوض اللقاء دون مخاطرة بتجدد الإصابة.

وتزداد أهمية الأيام القليلة المقبلة بالنسبة للمدافع، حيث يبقى دخوله المران الجماعي قبل القمة بفترة كافية هو الاختبار الأهم الذي سيحدد إمكانية الاعتماد عليه أمام الزمالك.

الاختبار الحقيقي قبل القمة

ولا يتعلق قرار مشاركة ياسر إبراهيم بمجرد قدرته على النزول إلى أرض الملعب وإنما بمدى تحمله لأحمال التدريبات الجماعية والمشاركة في الالتحامات والتدريبات الخططية خاصة أن طبيعة مباريات القمة لا تسمح بمشاركة لاعب لم يستعد كامل جاهزيته.

ومن المنتظر أن يراقب الجهاز الفني حالة اللاعب خلال التدريبات المقبلة قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وضعه ضمن الحسابات الأساسية للمباراة خصوصًا أن الدفع به دون جاهزية كاملة قد يفتح الباب أمام مضاعفة الإصابة.

وفي المقابل يواصل الأهلي تجهيز البدائل تحسبًا لعدم قدرة ياسر إبراهيم على اللحاق بالمباراة وهو ما يجعل مواجهة بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لتجربة بعض العناصر ومنحها حساسية المباريات بعد فترة التوقف الدولي.

هادي رياض وياسين مرعي في الصورة

وفي حال تأكد غياب ياسر إبراهيم عن القمة تتجه الحسابات الفنية إلى الاعتماد على هادي رياض وياسين مرعي في قلب الدفاع خاصة مع استمرار غياب بعض العناصر عن الجاهزية الكاملة.

ويحاول الجهاز الفني الوصول إلى أفضل تركيبة دفاعية قبل مواجهة الزمالك خصوصًا أن القمة تمثل اختبارًا مختلفًا عن باقي مباريات الدوري سواء من حيث الضغط الجماهيري أو طبيعة المواجهة أو الحاجة إلى أعلى درجات التركيز طوال الـ90 دقيقة.

ومن هنا فإن حسم موقف ياسر إبراهيم لن يكون قرارًا طبيًا فقط وإنما سيحمل تأثيرًا مباشرًا على شكل الخط الخلفي للأهلي في القمة وهو ما يفسر حالة الترقب داخل الفريق خلال الأيام الحالية.

إصابات الأهلي.. الدبيس خارج الحسابات وكوكا يقترب

ولا يقتصر ملف الإصابات على ياسر إبراهيم، إذ اقترب أحمد نبيل كوكا من العودة إلى التدريبات الجماعية بعدما قطع شوطًا متقدمًا في برنامجه التأهيلي ليصبح قريبًا من الانتظام مع زملائه.

في المقابل، تأكد غياب كريم الدبيس عن مواجهة الزمالك بعدما ابتعد اللاعب عن حسابات الجهاز الفني بسبب الإصابة التي تعرض لها ليخسر الأهلي أحد خياراته في الجبهة اليسرى قبل القمة.

ويضع الجهاز الفني في حساباته جميع هذه الغيابات أثناء التحضير للمباراة، خاصة أن الفترة المقبلة تشهد ضغطًا في جدول المنافسات، ما يتطلب التعامل بحذر مع الأحمال البدنية وتجنب المجازفة بأي لاعب غير مكتمل الجاهزية.

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