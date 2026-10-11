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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير..سعر أكبر دولار في البنوك الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

استقر سعر أكبر دولار في البنوك المصرية مع مستهل تداولات  صباح اليوم الأحد  11-10-2026 على مستوى البنوك المصرية.

مواعيد العمل في البنوك

وتبدأ البنوك المصرية عملها صباح اليوم عملها بعد تعطلها على مدار 3 أيام متصلة.

سعر الدولار اليوم

آخر تحديث لأكبر سعر دولار 

وصل آخر تحديث لـ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تعاملات الدولار استقرارًا من دون تغيير وذلك لليوم الرابع على التوالي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 52.33 جنيها للشراء و 52.43 جنيها للبيع .

سعر الدولار مقابل الجنيه

أقل سعر دولار

وصل أقل سعر دولار 52.24 جنيها للشراء و 52.34 جنيها للبيع في بنك الإسكندرية.

وسجل ثاني أقل سعر دولار 52.28 جنيها للشراء و 52.38 جنيها للبيع في بنك أبوظبي الأول.

وبلغ سعر الدولار 52.3 و 52.32 جنيها للشراء و 52.4 و 42 جنيها في بنوك " التجاري الدولي CIB، كريدي أجريكول، قطر الوطني QNB، بيت التمويل الكويتي،قناة السويس، البركة، التعمير والاسكان، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 52.34 جنيها للشراء و 52.44 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد، العقاري المصري العربي، فيصل الاسلامي،مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي، فيصل الإسلامي،HSBC، المصرف العربي الدولي".

سعر الدولار اليوم

أعلي سعر 

بلغ أعلي سعر دولار 52.38 جنيها للشراء و 52.48 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي دولار 52.35 جنيها للشراء و 52.45 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، سايب، العربي الإفريقي، نكست، الأهلي الكويتي".

البنك المركزي

ودائع البنوك

ارتفع حجم الودائع في الجهاز المصرفي 17.145 تريليون جنيه في مايو الماضي مقابل 17.03 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ17.02 تريليون جنيه في مارس 2026.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن حجم الودائع الحكومية 3.304 تريليون جنيه في مايو 2026 مقابل 3.31 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 3.19 تريليون جنيه في مارس الماضي.

البنك المركزي يشارك في الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوسالبنك المركزي يشارك في الإطلاق الرسمي لوكالة التصنيف الائتماني الإفريقية في موريشيوس.

البنك المركزي

تفاصيل الودائع الحكومية

وقال التقرير إن حجم الودائع الحكومية بالعملة المحلية 2.81 تريليون جنيه الماضي مقابل 2.8 تريليون جنيه في إبريل 2026 ومقارنة بـ 2.75 ترييون جنيه في مارس السابق له.

وصل حجم الودائع بالعملة الأجنبية 498.954 مليار جنيه في مايو الماضي مقابل 523.15 مليار جنيه في إبريل السابق ومقارنة ب، 551.6 ميار جنيه في مارس 2026.

وسجل حجم الودائع غير الحكومية 13.83 تريليون في مايو السابق مقابل 13.723 تريليون جنيه في إبريل السابق ومقارنة بـ 13.72 تريليون جنيه في مارس من نفس العام.

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