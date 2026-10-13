رئيس جامعة بني سويف يتفقد سير العملية التعليمية بكلية السياحة والفنادق

في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية والوقوف على انتظام الدراسة بمختلف كليات الجامعة، أجرى الدكتور طارق على ، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف ، اليوم، جولة تفقدية بكلية السياحة والفنادق؛ للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب، وذلك بحضور الدكتورة هبة صبحي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود معوض وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والأستاذ محمد سليم أمين عام الجامعة.

وخلال الجولة، تفقد رئيس الجامعة القاعات الدراسية والمعامل التعليمية، واطلع على انتظام المحاضرات ومدى التزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالخطة الدراسية المقررة، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة تعليمية متكاملة تسهم في تنمية مهارات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل، خاصة في القطاعات المرتبطة بالسياحة والفندقة التي تمثل أحد المحاور المهمة للتنمية الاقتصادية.

وأكد رئيس الجامعة ، أن كلية السياحة والفنادق تعد من الكليات التي تلعب دوراً مهماً في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على دعم قطاع السياحة المصري، مشيداً بالجهود المبذولة من إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس في تطوير العملية التعليمية والارتقاء بالمستوى الأكاديمي والتدريبي للطلاب.

كما استمع إلى عدد من الطلاب للتعرف على آرائهم حول العملية التعليمية والخدمات المقدمة لهم، موجهاً بضرورة الاستمرار في تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بما يتوافق مع أحدث المعايير الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، مع توفير كافة أوجه الدعم التي تضمن تحقيق تجربة تعليمية متميزة.



