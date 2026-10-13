أحمد شوبير: أغلب الحكام أكدوا عدم وجود ركلات جزاء مستحقة للزمالك

انتقد الإعلامي أحمد شوبير ردود فعل نادي الزمالك عقب الخسارة أمام الأهلي في مباراة القمة، مشيرًا إلى أن التركيز اتجه نحو الجدل التحكيمي والهتافات المسيئة وعدم كتم الصوت خلال البث التلفزيوني، بدلًا من مناقشة الأسباب الفنية وراء الهزيمة.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن أغلب الحكام الذين سألهم عن الحالات التحكيمية المثيرة للجدل في المباراة أكدوا عدم وجود ركلات جزاء مستحقة لصالح الزمالك، مضيفًا أن الجدل انتقل بعد ذلك إلى مخرج المباراة بسبب عدم كتم الصوت أثناء الهتافات المسيئة.

وأوضح الإعلامي أنه لا يعترض على اتخاذ إجراءات ضد أي تجاوزات أو خروج عن النص، مؤكدًا: «طبعًا لو في خروج عن النص عيب، ومعنديش مشاكل يتاخد إجراءات ضد ده»، لكنه تساءل عن مدى ارتباط هذه الواقعة بنتيجة المباراة.

وأضاف شوبير: «خلصنا من التحكيم دخلنا على مخرج المباراة، أصله مكتمش الصوت لما كان في هتافات مسيئة»، قبل أن يطرح تساؤلات بشأن أسباب تركيز الزمالك على هذه الأمور عقب الخسارة.

وتابع: «هل الصوت كان السبب في الهزيمة؟ ثم بيان لرابطة الأندية عشان الهتافات المسيئة، هل الهتافات هي اللي خسرتك؟ هل مخرج المباراة هو اللي خسرك؟».

وتطرق شوبير إلى الجوانب الفنية للمباراة، متسائلًا عما إذا كان الزمالك قد راجع اختيارات التشكيل والخطط التكتيكية وطريقة إدارة اللقاء، بحثًا عن الأسباب التي أدت إلى خسارته أمام غريمه التقليدي.

واختتم تصريحاته بالتساؤل: «هل اتكلمت في أي جانب فني سواء التشكيل ولا التكتيك ولا إدارة المباراة؟ هل وقفت مع نفسك وسألت إيه السبب الحقيقي في الخسارة؟»، في إشارة إلى أهمية مراجعة الأداء الفني للفريق إلى جانب مناقشة القرارات التحكيمية والأحداث التي صاحبت اللقاء.

كان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز، ليرفع الفريق الأحمر رصيده إلى 16 نقطة ويتصدر جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة.