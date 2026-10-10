عصام عبدالفتاح يكشف سر رحيل محمود عاشور

كشف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة سر اعتذار محمود عاشور عن الاستمرار في لجنة الحكام.

وقال عبد الفتاح منفعلاً على الهواء عبر برنامج تلفزيوني: "لو استقالات جاية ممكن أنا، لأن لو استمرينا كدة في إننا نعامل التحكيم كأنه شيء مش موجود على خريطة الكرة المصرية ونتيجة للموسم الماضي وأهواء شخصية، هتبقى الأمور صعبة.

وعن حقيقة استقالة محمود عاشور: محمود عاشور تلقى عرضاً مغرياً للعمل في التحليل بإحدى القنوات الفضائية، وأنه منحنه أسبوعاً للتفكير، مشيراً إلى أنه يمنع الجمع بين العمل في لجنة الحكام والتحليل في القنوات المصرية.

وأشار إلى أنه في حال رحيل محمود عاشور، فإن الحكم محمد الصباحي سيكون هو البديل في اللجنة لملف تقنية الفيديو.