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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

عقوبة تلاحق عمر مرموش في إنجلترا بسبب سيارة فارهة.. كم يبلغ سعرها؟

عمر مرموش
عمر مرموش
أحمد أيمن

في واقعة أثارت الجدل، كشفت تقارير صحفية بريطانية عن صدور حكم بتغريم النجم المصري عمر مرموش، مهاجم نادي توتنهام الإنجليزي، ماليًا في قضية تتعلق بسيارته الفارهة من طراز «ماكلارين».

وتعود القضية إلى مخالفات مرتبطة بالتأمين على السيارة وعدم تسجيلها رسميًا باعتبارها مركبة خارج الخدمة، في الوقت الذي يواصل فيه اللاعب مسيرته الاحترافية في الدوري الإنجليزي، بعد انتقاله إلى توتنهام هوتسبير على سبيل الإعارة قادمًا من مانشستر سيتي.

تفاصيل غرامة عمر مرموش

بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أصدرت محكمة الصلح في تيسايد حكمها في القضية يوم 5 أكتوبر 2026، وألزمت اللاعب المصري بسداد غرامة مالية قدرها 220 جنيهًا إسترلينيًا.

ولم تقتصر المبالغ المستحقة على الغرامة الأساسية، إذ شملت أيضًا 100 جنيه إسترليني مقابل التكاليف القضائية، و88 جنيهًا إسترلينيًا رسومًا لصندوق دعم الضحايا، ليصل إجمالي المبلغ إلى 408 جنيهات إسترلينية.

كم يبلغ سعر سيارة عمر مرموش؟

تُقدر قيمة سيارة عمر مرموش من طراز ماكلارين بنحو 250 ألف جنيه إسترليني، أي ما يتجاوز 17 مليون جنيه مصري.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 17 يونيو الماضي، عندما اكتشفت الجهات المختصة أن سيارة ماكلارين الخاصة بمرموش لا تحمل تأمينًا ساريًا، كما لم تُسجل باعتبارها مركبة خارج الخدمة، وهو إجراء يسمح بإخراج السيارة من الاستخدام على الطرق وفق القواعد المعمول بها في بريطانيا.

وأشارت التقارير إلى أن وكالة ترخيص السائقين والمركبات البريطانية لجأت إلى القضاء بعدما لم يسدد اللاعب غرامة ثابتة سبق فرضها عليه في يونيو.

كما حاولت الوكالة التواصل معه خلال فترة إقامته في شقة بمدينة مانشستر، قبل انتقاله إلى لندن.

الحكم صدر دون جلسة استماع تقليدية

نُظرت القضية وفق إجراء قضائي يُعرف باسم «القاضي الفرد»، الذي يتيح لقضاة الصلح التعامل مع بعض القضايا وإصدار أحكام فيها دون عقد جلسة استماع تقليدية.

ووفقًا للمعلومات المنشورة، لم يقدم مرموش ردًا على المستندات التي أرسلتها إليه الوكالة، سواء بالإقرار بالذنب أو نفيه.

مرموش يستعد لتحديات جديدة مع توتنهام

على الصعيد الرياضي، لفت مرموش الأنظار خلال تدريبات توتنهام الأخيرة بظهوره مرتديًا حذاء من علامة «سكيتشرز»، في خطوة أثارت تفاعل جماهير النادي، وربطتها بعض التعليقات بتجربة النجم السابق هاري كين مع الشركة الأمريكية.

ويأمل جمهور توتنهام أن تشكل المرحلة المقبلة انطلاقة قوية للاعب المصري، الذي انضم إلى الفريق في أغسطس الماضي، ولم يسجل بعد بقميصه، رغم إحرازه هدفين مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

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