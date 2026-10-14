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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر أقل عيار ذهب في الصاغة الآن

الذهب
الذهب
محمد يحيي

شهد سعر  أقل أعيرة الذهب في أول تعاملات صباحية له اليوم الأربعاء 14-10-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية دون تغيير.

آخر تحديث لأدني عيار 

وتضمن آخر تحديث سجله أدني أعيرة الذهب وهو  من عيار 14 الأقل قيمة 4116 جنيها للشراء و 4093 جنيها للبيع.

الذهب

سعر الذهب اليوم

وأظهرت تداولات المعدن الأصفر ثباتاً من دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية وسط حالة من الترقب داخل السوق المحلية.

تحركات الذهب 

ونزل سعر جرام الذهب 5 جنيهات من قيمته بالتوازي مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء أمس الثلاثاء بمختلف الأعيرة الذهبية 

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب 6175 جنيها في آخر تحديث له قبل قليل.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7057 جنيها للشراء و7017 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6469 جنيها للشراء و 6432 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًأ 6175 جنيها للشراء و 6140 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

سجل سعر عيار 18 الأسط بين الأعيرة الذهبية 5292 جنيها للشراء و 5262 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4116 جنيها للشراء و 4093 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4154 دولار للشراء و 4154 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 49.4 ألف جنيه للشراء و 49.12 ألف جنيه للبيع.

الذهب

الذهب في السوق العالمية

انتعشت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي، وسط استمرار المخاوف من تداعيات تصاعد التوترات في الشرق الأوسط على إمدادات الطاقة والتضخم العالمي، وما قد تفرضه من ضغوط تدفع البنوك المركزية إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 4191.76 دولار للأوقية، كما صعدت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.6% إلى 4215.87 دولار، فيما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 102.43 نقطة.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة بنسبة 0.3% إلى 60.50 دولار للأوقية، وصعد البلاتين بنسبة 0.3% إلى 1697.26 دولار، و البلاديوم بنسبة 0.4% إلى 1147.50 دولار.

وأججت التوترات في الشرق الأوسط المخاوف من تعطل إمدادات الطاقة و ارتفاع أسعار النفط؛ بما قد يفاقم الضغوط التضخمية العالمية ويطيل أمدها.

وتراجعت أسعار الذهب بنحو 20% منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية في أواخر فبراير الماضي، تحت ضغط تصاعد المخاوف من التضخم وتزايد التوقعات باستمرار تشديد السياسة النقدية.

وتحد أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائدًا، مقارنة بالأصول المدرة للفائدة، فيما أسهم استمرار التضخم وزيادة الاقتراض الحكومي في بقاء أسعار الفائدة وعوائد السندات عند مستويات مرتفعة؛ ما زاد الضغوط على المعدن النفيس.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 14 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر جرام الذهب اخبار مصر مال واعمال

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