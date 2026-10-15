ضربت ابني بالقلم.. موظف يحرر محضرا ضد معلمة في مدرسة بالطالبية

تقدّم موظف ببلاغ إلى الأجهزة الأمنية، اتهم فيه معلمة بإحدى المدارس بمنطقة الطالبية في الجيزة، بالتعدي على نجله وصفعه على وجهه داخل المدرسة، مطالبًا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بلاغ يتهم معلمة بصفع تلميذ في الطالبية

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من موظف، أفاد فيه بتعرض نجله للاعتداء بالصفع على يد معلمة داخل المدرسة التي يدرس بها، بدائرة منطقة الطالبية.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.