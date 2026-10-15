دعم وحدة الأزهار بأبوعمر والمركز الطبي بمنيا القمح بأجهزة طبية بـ5 مليون جنيه

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهود المبذولة من وزارة الصحة والسكان لدعم المنشآت الصحية بالمحافظة بتجهيزات متنوعة شملت "أجهزة طبية" لرفع وتطوير كفاءة المستشفيات والوحدات الصحية بنطاق محافظة الشرقية، لافتًا إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة السياسية ووزارة الصحة والسكان لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، يعد ترجمة حقيقية لحرص الدولة على توفير بيئة صحية متقدمة، تمكن الأطباء والفنيين من تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية، تساهم في تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر أي جهد أو مال من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين.

وفي هذا السياق أوضح الدكتور أحمد البيلي، وكيل وزارة الصحة، بأنه تم دعم مستشفيات صحة الشرقية بأجهزة طبية حيث تم تدعيم وحدة طب الازهار التابعة للادارة الصحية بمنشاة ابوعمر بتجهيزات طبية و المركز الطبى بمنيا القمح باحدث كرسى اسنان جديد بتكلفة ( ٥) مليون جنيه.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن هذا الدعم ياتى فى اطار سلسلة متواصلة من الدعم شملت خلال الفترة القليلة الماضية اجهزة طبية وذلك بتكلفة اجمالية تقديرية (١٣٥)مليون جنية عبارة عن (١٨) ماكينة غسيل كلوي و دعم سلسلة التبريد الخاصة بالطعوم بعدد كبير من صناديق حفظ التبريد و (٤) أجهزة أشعة تليفزيونية «سونار»، وأحدث جهاز لقياس إنزيمات القلب للمستشفيات و (٢٥) جهاز ماسح ضوئي بتكلفة تقديرية تخطت (٣٠) مليون جنيه و (١٥) ماكينة غسيل كلوي أخرىو (١٦) حضانة، وأجهزة أسنان بتكلفة تقديرية بلغت (٢٥) مليون جنيه ودعم مستشفى الزقازيق العام بأحدث جهاز إيكو، بتكلفة تقديرية بلغت (٣) ملايين جنيه ودعم مستشفى الإبراهيمية المركزي، بأحدث جهاز أشعة عادية وجهاز صدمات وأجهزة أخرى، بتكلفة تقديرية بلغت (٢) مليون جنيه.

كما تم دعم أقسام الكلى الصناعي بمستشفيات صحة الشرقية ب (٣١) ماكينة غسيل كلوي حديثة، بتكلفة تقديرية بلغت (٢٦) مليون جنيه بالإضافة لدعم مستشفى الزقازيق العام بأحدث جهاز مناظير للجهاز الهضمي العلوي والقولوني، ومناظير القنوات المرارية (ERCP)، بتكلفة تقديرية بلغت (٣) ملايين جنيه ودعم قسم الكلى بمستشفى ههيا المركزي ب (١٢) ماكينة غسيل كلوي، بتكلفة تقديرية تخطت (١٠) ملايين جنيه فضلا عن دعم أقسام الأطفال المبتسرين ب (١٠) حضانات، بتكلفة تقديرية بلغت (٦) ملايين جنيه ودعم مستشفيات طب وجراحة العيون، ومشتول السوق المركزي، وبلبيس المركزي، بحزمة من التجهيزات الطبية وغير الطبية الحديثة، بتكلفة تقديرية تخطت (٣٠) مليون جنيه.

واكد محافظ الشرقية على اهمية تطوير المنشآت الصحية وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية والأطباء لضمان حصول المواطنين على خدمة صحية متطورة وآمنة، وتقديم رعاية طبية تليق بأبناء محافظة الشرقية.