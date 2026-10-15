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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سرقة سيارة كل 4 دقائق في بريطانيا.. شاهد| بيجو RCZ Vision بعجلة قيادة مربعة

اخبار السيارات
اخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا وتقارير عن السيارات، تضمنت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

كشفت شركة بيجو عن طرازها الجديد بيجو RCZ Vision، وتنتمي RCZ Vision لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، وأعادت شركة بيجو استخدام الاسم الأيقوني RCZ، مستعرضة نموذجها الكوبيه الكهربائي المستقبلي الاختباري الجديد بيجو RCZ فيجن قبيل انطلاق فعاليات معرض باريس الدولي للسيارات لعام 2026.

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن شركات صناعة السيارات العالمية تتجه إلى نقل مصانعها ومنشات الإنتاج من عدد من الأسواق، من بينها ألمانيا واليابان والمكسيك وكوريا الجنوبية، إلى الولايات المتحدة، في خطوة قال إنها تأتي استجابة للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارته على الواردات.

كشفت شركة سمارت عن طرازها الجديد سمارت #2 الكهربائية، وتنتمي #2  لفئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم، وقد عادت سمارت بعد توقف إنتاج فورتو الشهيرة في 2024، وتمتلك تصميم يحافظ على هوية السيارة الأصلية وتقنيات أكثر تطوراً ومدى قيادة يتجاوز ضعف ما كانت توفره فورتو الكهربائية السابقة.

تواجه بريطانيا تصاعدا في جرائم سرقة السيارات، مع تسجيل واقعة سرقة كل أربع دقائق تقريبا، وسط تنامي نشاط العصابات المنظمة التي تتعامل مع المركبات المسروقة بطرق مختلفة، تبدأ بتفكيكها وبيع أجزائها، ولا تنتهي عند تهريبها إلى الخارج أو استخدامها في تنفيذ جرائم أخرى.

تضم سوق السيارات المصرية الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

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