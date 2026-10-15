قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دار الإفتاء تحذر: نشر المحرمات والتفاعل معها على مواقع التواصل يوقعك في الإثم
خلال أيام.. موعد تغيير الساعة في مصر 2026
في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب
الدولار يستقر فوق 53 جنيهًا في البنوك.. تعرف على أسعار الخميس
وفاة جمال نكروما الصحفي بالأهرام ونجل رئيس غانا الأسبق
الجيش الإيراني: حريق في ناقلة نفط شرقي مضيق هرمز
رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة "مسيرة الطاقة المصرية: إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"
اجتماع أمني عاجل في إسرائيل.. نتنياهو يستدعي قادة الجيش والأمن لبحث ملف إيران
محتاجين دكتور نفسي .. الناقد الفني طارق الشناوي يتحدّث عن ظاهرة أشباه الفنانين
جهات التحقيق تواصل عملها لكشف ملابسات وفاة آدم طالب بورسعيد.. والمدرسة تنعي الفقيد
بسبب الميراث .. القبض على 8 أشخاص تشاجروا بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية
سماع دوي انفجارات ضخمة قرب العاصمة السورية دمشق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزيرة الخارجية الفلسطينية تبحث مع نظيرها الصيني تطورات الأوضاع في فلسطين

وزيرة الخارجية الفلسطينية تبحث مع نظيرها الصيني تطورات الأوضاع في فلسطين
وزيرة الخارجية الفلسطينية تبحث مع نظيرها الصيني تطورات الأوضاع في فلسطين
أ ش أ

بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين، مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال لقاء عقد، اليوم الخميس، على هامش مشاركة الوزيرة شاهين في أعمال منتدى التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا»، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

واستعرضت شاهين الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني موقف بلاده الثابت والداعم لتحقيق حل الدولتين، وضرورة إيجاد مسار سياسي شامل يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.

وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين وزير الخارجية الصيني وانج يي تطورات الأوضاع في فلسطين معاناة الشعب الفلسطيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

ابنة حسام حسن

بقيمة 41،500 دولار.. نظر استئناف ابنة حسام حسن على حكم إلزامها برد شبكة رجل الأعمال أحمد راشد.. اليوم

رئيـس مجلـس الـوزراء

رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ الخط السادس للمترو

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

الأرصاد تكشف تطورات الطقس في القاهرة الكبرى وتحذر من الأتربة والرياح

ترشيحاتنا

الزمالك

الزمالك: المخاطبات الرسمية تحدد مهلة الـ48 ساعة.. ولجنة الحكام مطالبة بتحليل حالات القمة

الزمالك

6 غيابات في الزمالك قبل لقاء الجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

موعد مباراة بيراميدز أمام المريخ بنتيو في دوري أبطال إفريقيا

بالصور

تحذير من استخدام الأكياس البلاستيك السوداء لحفظ الطعام.. مخاطر صحية تستدعي الانتباه

لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟
لماذا يُنصح بعدم وضع الطعام في الأكياس البلاستيك السوداء؟

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد