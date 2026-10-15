وزيرة الخارجية الفلسطينية تبحث مع نظيرها الصيني تطورات الأوضاع في فلسطين

بحثت وزيرة الخارجية والمغتربين الفلسطينية فارسين أجابكيان شاهين، مع وزير الخارجية الصيني وانج يي، تطورات الأوضاع في فلسطين، والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن ذلك جاء خلال لقاء عقد، اليوم الخميس، على هامش مشاركة الوزيرة شاهين في أعمال منتدى التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا «سيكا»، المنعقد في العاصمة الأذربيجانية باكو.

واستعرضت شاهين الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددة على ضرورة تكثيف الضغوط الدولية على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني موقف بلاده الثابت والداعم لتحقيق حل الدولتين، وضرورة إيجاد مسار سياسي شامل يفضي إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، وفقاً للقانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة.