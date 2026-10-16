قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عقب ارتفاعه 120 قرشا.. أسعار الدولار الان مقابل الجنيه
قبل ما تشتري بالتقسيط.. قانون حماية المستهلك يحدد حقوقك في 3 مواد
كيف قفزت معدلات الطلاق من 2% إلى 40% بعد قانون الأحوال الشخصية لسنة 2000؟
الهلال الأحمر يؤهل ألف متطوع جديد لإنقاذ الأرواح والتعامل مع الطوارئ
رنج روفر إيفوك 2026 تنطلق بتقنية MHEV.. صور
الرئيس الأوكراني يعلن انتهاء هدنة استهداف منشآت الطاقة الروسية: نفد صبرنا
تمويل مشروع البتلو 2026.. الشروط وخطوات التقديم
تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الشرقية
مهلة 48 ساعة.. ترامب يقاضي ولاية كاليفورنيا لمنع احتساب أصوات 20 ألف ناخب
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 16-10-2026 والقنوات الناقلة
تجاوز الـ 6200 .. ارتفاع سعر الذهب عيار 21 في مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم ترك صلاة الجمعة لموظف الأمن.. الإفتاء تجيب

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة
إيمان طلعت

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد عبر موقعها الرسمي مضمونة:" أعمل في مهنة حارس أمني بإحدى الجهات، وعملي هذا يتطلب ألا أغادر موقعي، ممَّا يضطرني لترك صلاة الجمعة، فأصليها ظهرًا، وحاولت تغيير جدول عملي ولم أستطع. فما الحكم في ذلك؟.

لترد دار الإفتاء موضحة: أنه من المُقَرَّر في الفقه أنَّ كلّ ما أمكن تصوّره في الجماعة من الأعذار المُرَخِّصة في تركها فإنه يرخِّص في ترك الجمعة، وذكروا من ذلك: أن يخاف على نفسه أو ماله أو على مَن يلزمه الدفاع عنه.

وما دمت مُكَلَّفًا بحراسة تلك الجهات، وهجم عليك وقتُ الجمعة في أثناء نوبتك، وكان في أدائك للجمعة إخلالٌ بحفظك للأمن، فإنَّ أداء الجمعة يسقط عنك في هذه الحالة، ولك أن تصليها ظهرًا، مع التوصية للمسؤولين بتغيير النوبات لإتاحة الفرصة للجميع لصلاة الجمعة.

هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم والعمل؟

لا إثم على من فاتته صلاة الجمعة بسبب غلبة النوم، ويجب عليه أن يصلي الظهر 4 ركعات بعد استيقاظه، لقول النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ»، وفي رواية أبي داود: «عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر». رواه أصحاب السنن وهذه رواية أبي داود.

حكم ترك صلاة الجمعة بسبب العمل

أفاد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن سؤال «ما حكم عدم حضور صلاة الجمعة بسبب العمل فى بلد من بلاد غير المسلمين فهل يمكن صلاتها ظهرًا؟» بأنه لا تجب عليه الجمعة ما دام فى ديار غير المسلمين فهذا ما عليه جمهور الفقهاء وإن كان الأولى أن يصليها إذا استطاع فإذا لم يستطع فإن له أن يصليها ظهرًا ولا يكون آثمًا.

حكم ترك صلاة الجمعة لموظف الأمن هل يجوز ترك صلاة الجمعة بسبب النوم والعمل حكم ترك صلاة الجمعة بسبب العمل صلاة الجمعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

ذهب ودولار

الدولار يقلب موازين الذهب في مصر.. وعيار 21 مفاجأة

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية غدًا

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

ترشيحاتنا

عمرو منسي

هو لازم؟.. عمرو دياب يتهرب من الإجابة عن سؤال لمدير مهرجان الجونة

مهلة جديدة 6 شهور في مخالفات البناء

مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. فاتن عبد المعبود: إحنا ليه كل شوية بنمد؟

الفنانة إلهام شاهين

إلهام شاهين: هحضر كل ندوات الجونة.. موضوعاتها تهمني

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد