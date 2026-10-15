قوات يونيفيل: نواجه عقبات ميدانية تعرقل حركة دورياتنا في جنوب لبنان

قالت كانديس أرديل، المتحدثة باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، إن قوات حفظ السلام لا تزال تتمتع بقدر كافٍ من حرية الحركة، رغم القيود المفروضة على أرض الواقع، موضحة أن هناك العديد من العقبات التي تواجه تحركاتها، خاصة بسبب الركام المنتشر على عدد من الطرق.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية رغدة أبو ليلة، عبر قناة القاهرة الإخبارية، إنّ القوات تحاول تنفيذ بعض المهام لتنظيف الطرق وإزالة الألغام والمواد المتفجرة منها، بما يساعد على تسهيل حركة الدوريات في مناطق جنوب لبنان.

وأوضحت أرديل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أقامت نقاط تفتيش في بعض المناطق، وهو ما يعرقل حركة قوات اليونيفيل، مشيرة إلى أن بعض الدوريات تضطر أحيانًا إلى العودة إلى مراكزها بعد عدم السماح لها بالعبور.

وأكدت أن هذه المواقف تتكرر، وأن اليونيفيل تناقشها مع القوات الإسرائيلية، لافتة إلى تعدد التحديات الميدانية التي تواجه القوات الدولية، رغم استمرارها في أداء مهام المراقبة وإرسال التقارير بشأن التطورات.