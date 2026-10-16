مرشحة لمنصب أمين اأمم المتحدة: المنظمة فقدت التركيز على هدفها الأساسي

قالت السفيرة إيفون عبد الباقي، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن السلام يمثل أهم أولوياتها، مشيرة إلى أنها عاشت الحرب في لبنان، وترى أن الأمم المتحدة هي المركز الأساسي الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية لمنع اندلاع حرب أخرى.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المنظمة أدت هذا الدور بصورة جيدة خلال أول أربعين سنة تقريبا، لكنها فقدت لاحقًا تركيزها على الهدف الأساسي من وجودها، وهو منع الحروب والحفاظ على السلام.

وأوضحت عبد الباقي أن البيروقراطية داخل الأمم المتحدة تضخمت بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن عدد الدول الأعضاء ارتفع من 55 دولة عند تأسيس المنظمة إلى 193 دولة، دون إجراء التغييرات اللازمة لضمان التوافق والعمل المشترك بين مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأردفت، أن كل جهة باتت تعمل بصورة منفصلة عن الأخرى، مؤكدة ضرورة وجود قيادة جديدة تراجع الأولويات، وتحدد ما ينجح وما لا ينجح، وتعيد التركيز على القضايا الأساسية، وفي مقدمتها السلام والأمن.

وأكدت المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أن التنمية الاقتصادية تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على السلام، موضحة أن عدم قدرة الدول على تحقيق التنمية ومساعدة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم قد يدفعها إلى العودة للحرب.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التي طُرحت ضمن مبادرة «الأمم المتحدة 80» تتضمن خطوات مهمة تتعلق بالكفاءة بدلًا من البيروقراطية، والشفافية، وتحسين تنظيم العمل، وتحقيق المزيد بإمكانات أقل.

وشددت على ضرورة ألا يقتصر دور المنظمة على الأعمال الخيرية والاعتماد على المانحين، بل يجب أن ينعكس عملها في نتائج ملموسة يمكن رؤيتها على أرض الواقع.