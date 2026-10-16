قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تكلفة الواحدة 170 ألف دولار.. أمريكا تستعد لاستخدام أم القنابل لضرب مواقع عسكرية بإيران
الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها
تقرير: إيران شنت 135 هجوما على 84 منشأة بدول الخليج
حققت 147 مليون دولار في 2025.. خريطة الأسواق المستوردة للتمور المصرية وفرص التصنيع المضاعف
إطلاق نار داخل مدرسة ابتدائية بأمريكا ينتهي بمصرع المهاجم
القيادة المركزية الأمريكية: حاملة الطائرات جورج بوش تعود إلى بحر العرب
نظر دعاوى طعون 1700 متضرر ضد تعديلات الإيجار القديم.. في هذا الموعد
بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية
ما هي شروط التوبة من الكبائر؟ .. دار الإفتاء تكشف عنها
سعر الدولار يقترب من 54 جنيهًا.. قفزة مفاجئة في 10 بنوك
دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج بالمهن الخدمية.. غدا
هل سورة يس لما قرأت له؟.. الإفتاء تصحح خطأ شائعا عن فضلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مرشحة لمنصب أمين اأمم المتحدة: المنظمة فقدت التركيز على هدفها الأساسي

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
هاني حسين

قالت السفيرة إيفون عبد الباقي، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، إن السلام يمثل أهم أولوياتها، مشيرة إلى أنها عاشت الحرب في لبنان، وترى أن الأمم المتحدة هي المركز الأساسي الذي أُنشئ بعد الحرب العالمية الثانية لمنع اندلاع حرب أخرى.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن المنظمة أدت هذا الدور بصورة جيدة خلال أول أربعين سنة تقريبا، لكنها فقدت لاحقًا تركيزها على الهدف الأساسي من وجودها، وهو منع الحروب والحفاظ على السلام.

وأوضحت عبد الباقي أن البيروقراطية داخل الأمم المتحدة تضخمت بصورة كبيرة، مشيرة إلى أن عدد الدول الأعضاء ارتفع من 55 دولة عند تأسيس المنظمة إلى 193 دولة، دون إجراء التغييرات اللازمة لضمان التوافق والعمل المشترك بين مجلس الأمن والجمعية العامة.

وأردفت، أن كل جهة باتت تعمل بصورة منفصلة عن الأخرى، مؤكدة ضرورة وجود قيادة جديدة تراجع الأولويات، وتحدد ما ينجح وما لا ينجح، وتعيد التركيز على القضايا الأساسية، وفي مقدمتها السلام والأمن.

وأكدت المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أن التنمية الاقتصادية تمثل عنصرًا أساسيًا للحفاظ على السلام، موضحة أن عدم قدرة الدول على تحقيق التنمية ومساعدة مواطنيها وتلبية احتياجاتهم قد يدفعها إلى العودة للحرب.

وأشارت إلى أن الإصلاحات التي طُرحت ضمن مبادرة «الأمم المتحدة 80» تتضمن خطوات مهمة تتعلق بالكفاءة بدلًا من البيروقراطية، والشفافية، وتحسين تنظيم العمل، وتحقيق المزيد بإمكانات أقل.

وشددت على ضرورة ألا يقتصر دور المنظمة على الأعمال الخيرية والاعتماد على المانحين، بل يجب أن ينعكس عملها في نتائج ملموسة يمكن رؤيتها على أرض الواقع.

الأمم المتحدة نيويورك اخبار التوك شو العالم السلام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

مبادرة احلال السيارات

مبادرة إحلال السيارات 2026.. الشروط الكاملة والمستندات المطلوبة لاستبدال سيارتك القديمة بأخرى حديثة

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تؤكد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والممطرة

ترشيحاتنا

عمرو منسي

هو لازم؟.. عمرو دياب يتهرب من الإجابة عن سؤال لمدير مهرجان الجونة

مهلة جديدة 6 شهور في مخالفات البناء

مهلة جديدة للتصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. فاتن عبد المعبود: إحنا ليه كل شوية بنمد؟

الفنانة إلهام شاهين

إلهام شاهين: هحضر كل ندوات الجونة.. موضوعاتها تهمني

بالصور

يسرا وليلى علوي وإلهام شاهين وأسر ياسين على السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة.. صور

افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة
افتتاح مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد