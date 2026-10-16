روسيا .. إسقاط 644 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلن وزارة الدفاع الروسية نجاح الدفاعات الجوية في إسقاط - الليلة الماضية - 644 مسيرة أوكرانية في مناطق متعددة من البلاد.

وفي وقت لاحق، ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 91 طائرة مسيرة فوق مقاطعتي ريازان وساراتوف، خلال أربع وعشرين ، بالتزامن مع إعلان موسكو تعرض مصفاتين للنفط في المنطقتين لهجمات أوكرانية.

وقالت الوزارة، إن الدفاعات الجوية دمرت 23 طائرة مسيرة فوق مقاطعة ريازان، و68 طائرة أخرى فوق مقاطعة ساراتوف.

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن أوكرانيا لا تظهر مؤشرات على التحرك نحو هدنة تتعلق بمنشآت الطاقة، مشيرا إلى تعرض مصفاتين للنفط في ريازان وساراتوف لهجمات في اليوم نفسه.وأضاف نوفاك، خلال مشاركته في فعاليات منتدى «أسبوع الطاقة الروسي»، أن بيانات وزارة الطاقة والشركات المعنية أفادت باستهداف المنشأتين، معتبرا أن هذه الهجمات لا تعكس توجها نحو التهدئة في قطاع الطاقة.

