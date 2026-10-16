الزراعة تصدر 359 ترخيصا جديدا وتوافق على 435 تسجيلة أعلاف

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إصدار 359 ترخيص تشغيل لمختلف أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، شملت إصدار 14 تصريحًا لمزاولة نشاط تربية الماشية لصغار المربين بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بما يتيح ممارسة النشاط وفق ضوابط علميه وفنيه ترفع مستويات الأمان الحيوي وتزيد من الإنتاجية.

يأتي ذلك وفقًا لتقرير رسمي تلقاه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، حول جهود وأنشطة القطاع خلال الفترة من 1 إلى 15 أكتوبر 2026.

وأوضح سليمان أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبمتابعة مستمرة من المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعه واستصلاح الأراضى، بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وصغار المربيين، وتطوير آليات العمل بما يضمن سرعة الاستجابة لاحتياجات القطاع ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وكشف رئيس القطاع عن الموافقة على 435 تسجيلة لمخاليط وإضافات ومركزات الأعلاف، من ضمنها 246 تسجيلة محلية و 189 تسجيلة مستوردة، بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني، مشددًا على أن إحكام إجراءات التسجيل والفحص طبقاً للمواصفات القياسيه يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج وتحسين اقتصاديات التربية.

وأشار سليمان، إلى موافقة وزير الزراعة، على اعتماد تمويلات جديدة ضمن المشروع القومى للبتلو بقيمة 80 مليونًا و885 ألف جنيه لصالح صغار المربيين وشباب الخريجين، لتربية وتسمين 1148 رأس ماشية، ليصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه أكثر من 11 مليارات و 535 مليون جنيه، استفاد منها ما يقرب من 46 ألف مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين والسيدات، وإجمالى الرؤوس الممولة حوالى 544 ألف رأس ماشية.

وأضاف أنه تم أيضًا خلال الفترة ذاتها منح 33 موافقة فنية لإقامة مشروعات جديدة للإنتاج الحيواني والداجني في مناطق الظهير الصحراوي وفق اشتراطات الأمن الحيوي، للتوسع المنظم خارج الكتل السكنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني وإجراء تجارب التشغيل وإختبارات التجانس لخطوط إنتاج الأعلاف لـعدد 39 مصنع أعلاف تضم 95 خط إنتاج مخصصًا للدواجن والماشية والأسماك تمهيدًا لإصدار تراخيص التشغيل.

وتابع سليمان، أنه تم طرح كميات من بيض المائدة بمشاركة الصندوق المركزى لتنمية الثروة الحيوانية فى الأراضى المستصلحة من خلال 5 منافذ تسويقية متحركة على مستوى بعض المحافظات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة تخفيض تتراوح من 20-25% بمتوسط 1000 طبق 30 بيضة يومياً.

وأشار رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إلى مواصلة الحملات التفتيشية المكثفة والمفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية على مصانع ومخازن ومتاجر الأعلاف بعدد من المحافظات للتحقق من تداول أعلاف مطابقة للمواصفات، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لحجب السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وقال انه تم الإشراف على إعدام شحنة بكمية 4,5 طن إضافات أعلاف مرفوضة وغير مطابقة للمواصفات القياسية المستوردة على أساسها وذلك من خلال لجان ممثلة لكافة الجهات الرقابية المختصة لمنع دخولها إلى البلاد وطرحها في الأسواق.

وأعلن عن تنظيم 9 ندوات توعوية وتدريبات عملية في عدد من المحافظات تناولت الممارسات الأفضل في تغذية ورعاية القطعان وسبل تحسين الإنتاجية وخفض تكاليف التربية لنقل المعرفة التطبيقية لصغار المربين.

وأضاف أنه تم أيضًا الموافقة على تصدير كميات من أعلاف الأسماك، وإضافات الأعلاف، والدواجن المجمدة ومصنعاتها، فضلاً عن أنواع من الدواجن المجمدة تشمل السمان والبط والحمام والرومي إلى عدد من الأسواق العربية والأجنبية، مما يعكس ارتباط تطوير الإنتاج المحلي بالقدرة على المنافسة خارجيًا وفق أعلى اشتراطات الجودة والسلامة.