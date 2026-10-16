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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مفاجأة لعشاق التصوير.. هواوي تطلق هاتفي nova 16s وnova 16s Pro في مصر

هواوي
هواوي
احمد الشريف

أعلنت شركة "هواوي" رسمياً عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية من عائلة "نوفا" الشهيرة، وهما "نوفا 16 إس" و"نوفا 16 إس برو"، في السوق المصري بأسعار تبدأ من 34,999 جنيهاً، لتشعل المنافسة من جديد بتصميمات جذابة وإمكانيات قوية.

شاشات تتحدى أشعة الشمس القوية

وبحسب تقرير نشره موقع "موبيزل" التقني، يتميز هاتف "نوفا 16 إس برو" بشاشة كبيرة ومذهلة بحجم 6.84 بوصة من نوع "أموليد". وتأتي هذه الشاشة بقوة إضاءة هائلة تصل إلى 6000 شمعة. 

ويعني هذا الرقم ببساطة أنك ستتمكن من رؤية كل تفاصيل الشاشة بوضوح تام، حتى لو كنت تقف تحت أشعة الشمس المباشرة في وضح النهار. كما أضافت الشركة طبقة حماية قوية جداً تُعرف باسم "زجاج كونلون"، لتتحمل الصدمات وتحمي هاتفك من الكسر إذا سقط منك عن طريق الخطأ.

كاميرا خرافية تصور أدق التفاصيل

وأوضح التقرير أن النسخة "برو" الأغلى ثمناً تعتبر بمثابة استوديو تصوير متكامل في جيبك. حيث يأتي الهاتف بكاميرا خلفية أساسية بدقة 200 ميجابكسل، مزودة بمستشعر كبير يسحب إضاءة أكثر ليمنحك صوراً ليلية ساطعة وواضحة. 

كما يضم كاميرا أخرى بدقة 50 ميجابكسل مخصصة لتقريب الأشياء البعيدة جداً دون أن تفقد جودتها. 

ولم تنس هواوي محبي صور السيلفي، فوضعت كاميرا أمامية فائقة بدقة 50 ميجابكسل تضمن لك صوراً شخصية نقية بألوان طبيعية وواقعية.

عقل ذكي وأداء سريع بلا تقطيع

ولضمان سرعة لا تقارن، يعتمد هاتف "نوفا 16 إس برو" على عقل إلكتروني (معالج) قوي من إنتاج هواوي يُسمى "كيرين 9010 إس". 

ويعمل هذا المعالج جنباً إلى جنب مع ذاكرة عشوائية ضخمة تبلغ 12 جيجابايت. وهذه الذاكرة توفر لك مساحة عمل واسعة، لتتمكن من فتح عشرات البرامج والألعاب الثقيلة في نفس الوقت والتنقل بينها بلمح البصر، دون أن تشعر بأي بطء أو تشنج في أداء الجهاز. 

فتعتمد النسخة العادية على معالج "كيرين 8020" الذي يقدم أداءً ممتازاً وموفراً للطاقة للمستخدم العادي. 

وتبلغ مساحة التخزين الداخلية في كلا الهاتفين 256 جيجابايت لتحفظ كل صورك وملفاتك براحة تامة.

بطارية عملاقة وشحن ينجزك في دقائق

ولعل أكبر مفاجأة في هذه السلسلة الجديدة هي البطارية الجبارة التي تأتي بسعة 7000 مللي أمبير في كلا الإصدارين. 

وتكفي هذه السعة الضخمة  لاستخدام الهاتف لعدة أيام متواصلة في التصفح واللعب دون الحاجة للبحث عن شاحن. وإذا فرغت البطارية، لا تقلق أبداً، فالهاتفان يدعمان تقنية الشحن السريع جداً بقوة 100 وات. 

و تعيد هذه التقنية المتطورة شحن بطاريتك بالكامل في دقائق معدودة، لتنقذك في الأوقات الحرجة قبل خروجك من المنزل مباشرة.

تصميم أنيق ونظام تشغيل متطور

ولم يقتصر اهتمام هواوي على المواصفات الداخلية فقط، بل قدمت الهاتفين بتصميم خارجي نحيف وأنيق جداً، حيث لا يتجاوز سُمك الهاتف 7.1 ملليمتر للنسخة برو، مما يجعله مريحاً جداً في اليد أثناء الاستخدام الطويل. 

وتتوفر الهواتف بألوان عصرية تخطف العين مثل الأزرق الاستوائي، والأسود النجمي، والكريستال النابض. وتعمل السلسلة الجديدة بواجهة تشغيل "EMUI 16" الحديثة والمبنية على نظام أندرويد. 

ورغم عدم دعمها المباشر لخدمات جوجل، يمكن للمستخدمين تحميل كافة تطبيقاتهم المفضلة بسهولة وأمان تام عبر المتاجر البديلة والبرامج المساعدة التي توفرها الشركة.

أسعار الهواتف وعروض الحجز المسبق

وختم الخبراء التقرير بالإشارة إلى الأسعار الرسمية في مصر، حيث يبدأ سعر النسخة العادية "نوفا 16 إس" من 34,999 جنيهاً. أما النسخة الأكثر تطوراً "نوفا 16 إس برو"، فيبلغ سعرها 43,999 جنيهاً. 

ووفرت الشركة عروضاً مغرية جداً لمن يقوم بالحجز المسبق للهواتف، تشمل خصماً نقدياً مباشراً يصل إلى 3000 جنيه، بالإضافة إلى هدايا مجانية قيمة، لتشجيع المستخدمين على اقتناء هذه الأجهزة المذهلة وتجربة إمكانياتها الخرافية.

هواوي نوفا 16 إس نوفا 16 إس برو نوفا

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