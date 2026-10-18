الأهلي يفقد عمر الساعي أمام القناة ويترقب نتيجة الأشعة لتحديد حجم اصابته

تأكد غياب عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي، عن مواجهة القناة المقبلة، في ظل خضوعه لفحوصات طبية لتحديد مدة غيابه عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة كيتارا الأوغندي.

وكتب أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن عمر الساعي تأكد غيابه عن مواجهة القناة، مشيرًا إلى أن اللاعب سيخضع للأشعة لتحديد مدة غيابه.

كان عمر الساعي، لاعب النادي الأهلي، قد تعرض لإصابة عبارة عن كدمة قوية وآلام في عضلة السمانة أثناء مشاركته مع فريقه ضد نادي كيتارا الأوغندي في ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقد حقق الأهلي الفوز على كيتارا الأوغندي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا في لقاء العودة

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره كيتارا الأوغندي، يوم الأحد الموافق 25 أكتوبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الأهلي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، وحسم تأهله إلى الدور التالي من البطولة.

أهداف مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

افتتح كيتارا الأوغندي التسجيل في الدقيقة 32 عن طريق قذافي وهاب، قبل أن ينجح عمر الساعي في إدراك التعادل للأهلي بالدقيقة 67، بتسديدة مميزة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 82، سجل أحمد سيد زيزو الهدف الثاني للأهلي من ركلة جزاء، احتسبها الحكم لصالح أكرم توفيق، ليحسم الفريق الأحمر المواجهة لصالحه بنتيجة 2-1.