مصرع شاب خلال مشاجرة بين عائلتين في نجع حمادي بقنا

لقي شاب مصرعه، إثر إصابته خلال مشاجرة نشبت بين عائلتين بمنطقة عزبة الأمير التابعة لقرية هو، بمركز نجع حمادي، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بنشوب مشاجرة بين عائلتين بعزبة الأمير في قرية هو التابعة لمركز نجع حمادي، وسط أنباء عن وقوع إصابات جراء المشاجرة.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع رجب. ع. م 27 عامًا، متأثرًا بإصابته خلال المشاجرة، حيث جرى نقل جثمانه إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد أسباب نشوب المشاجرة بين العائلتين.

وكلفت جهات التحقيق وحدة المباحث بإجراء التحريات اللازمة لكشف تفاصيل الواقعة، وضبط المتهم المتورط فى الواقعة والسلاح المستخدم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





