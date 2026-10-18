سعر ومواصفات بايك BJ40 برو 2027 في السعودية

تنتمي بايك BJ40 برو 2027 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتقدم السيارة في السوق السعودي بعدد من التجهيزات، والتي تتضمن وسائل الرفاهية والتحكم، إلى جانب حزمة من تقنيات الحماية.

أبعاد بايك BJ40 برو

تأتي بايك BJ40 برو 2027 بطول يبلغ 4,790 مم، وعرض يصل إلى 1,940 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,895 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,760 مم، ويبلغ الخلوص الأرضي نحو 750 مم.

بايك BJ40 برو 2027

محرك بايك BJ40 برو 2027

تعتمد بايك BJ40 برو 2027 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 2.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، ويولد قوة تبلغ 241 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 386 نيوتن متر، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، بينما تأتي السيارة بنظام دفع رباعي 4WD.

مقصورة بايك BJ40 برو 2027

تضم المقصورة شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 12.8 بوصة، مع دعم الاتصال اللاسلكي عبر آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، وتأتي شاشة العدادات الرقمية بقياس 10.25 بوصة، وتشمل التجهيزات نظامًا صوتيًا مكونًا من 11 سماعة.

كما تتوفر شاشة ترفيه مستقلة للراكب الأمامي بقياس 12.8 بوصة، وبنظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، وتضم السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهواتف في الصف الأول، إلى جانب عجلة قيادة مكسوة بالجلد والقماش ومتعددة الوظائف.

بايك BJ40 برو 2027

بايك BJ40 برو 2027 وأنظمة الحماية

تتضمن تجهيزات بايك BJ40 برو 2027 عددًا من أنظمة المساعدة الإلكترونية، من بينها التحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ومراقبة المنطقة العمياء، إلى جانب تحذير حركة المرور الخلفية، كما تشمل قراءة مسار الطريق، والتحذير عند الخروج عن المسار، ومساعد البقاء في المسار، ومثبت السرعة المتكيف.

وتضم السيارة حساسات ركن أمامية وخلفية، وكاميرا بزاوية عرض تبلغ 540 درجة، إضافة إلى نظام الركن التلقائي والوسائد الهوائية، وتدعم أنظمة السلامة الأساسية المكابح المانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، والتحكم في قوى الجر، والثبات الإلكتروني، ومساعد صعود المرتفعات ومساعد نزول المنحدرات.

سعر بايك BJ40 برو 2027 في السوق السعودي

تقدم بايك BJ40 برو 2027 في السوق السعودي بسعر يبلغ 157,539 ريالًا سعوديًا.