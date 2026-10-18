بقوة تتجاوز 200 حصان.. ماذا تقدم سيارة دونج فينج 007؟

تنتمي دونج فينج 007 إلى فئة سيارات السيدان، وتقدم عالميًا بتصميم عصري وتجهيزات متنوعة تشمل أنظمة مساعدة القيادة والتقنيات الرقمية ووسائل الحماية، وتعتمد السيارة على منظومة كهربائية ممتدة المدى، تجمع بين الدفع الكهربائي ومحرك بنزين مخصص لتوليد الطاقة.

أبعاد دونج فينج 007

تبلغ أبعاد السيارة 4,880 مم طولًا، و1,895 مم عرضًا، و1,460 مم ارتفاعًا، فيما يصل طول قاعدة العجلات إلى 2,915 مم، ويصل وزن السيارة دون ركاب إلى 1,830 كيلوجرامًا، بينما تأتي بجنوط قياس 18 بوصة في الأمام والخلف.

دونج فينج 007

منظومة كهربائية ممتدة المدى بقوة 218 حصانًا

تعتمد دونج فينج 007 على منظومة كهربائية ممتدة المدى REEV، تتولى فيها وحدة الدفع الكهربائية تحريك السيارة، بينما يعمل محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر على توليد الطاقة اللازمة لدعم البطارية.

وتبلغ القوة الإجمالية للمنظومة 218 حصانًا، مع عزم دوران يصل إلى 310 نيوتن متر، وترتبط بناقل حركة أوتوماتيكي مع نظام دفع خلفي، وتضم المنظومة بطارية بسعة 28.4 كيلوواط ساعة، فيما يصل مدى القيادة الإجمالي إلى 800 كيلومتر.

دونج فينج 007

تسارع دونج فينج 007

تستطيع دونج فينج 007 التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 7.3 ثانية.

تجهيزات دونج فينج 007 من الداخل

تضم المقصورة شاشة للمعلومات والترفيه بقياس 15.6 بوصة، تدعم الاتصال اللاسلكي بنظام آبل كاربلاي، إلى جانب شاشة عدادات بقياس 8.8 بوصة لعرض بيانات القيادة.

وتأتي السيارة بنظام صوتي يتكون من 20 سماعة، وتشمل تجهيزات الراحة مقاعد مكسوة بالجلد الفاخر، مع إمكانية تعديل مقعد السائق كهربائيًا في 6 وضعيات، إلى جانب خاصيتي الذاكرة والتدفئة والتبريد.

ويحصل مقعد الراكب الأمامي على تعديل كهربائي في 4 وضعيات، مع وظائف التدفئة والتبريد أيضًا. كما تتوفر عجلة قيادة متعددة الوظائف وشاحن لاسلكي للهواتف.

دونج فينج 007

دونج فينج 007 وأنظمة السلامة

تضم السيارة دونج فينج 007 مجموعة من أنظمة مساعدة القيادة، تشمل مثبت السرعة المتكيف، ومكابح الطوارئ الذاتية، والتحذير من التصادم الأمامي والخلفي، ومراقبة النقاط العمياء.

كما تتوفر أنظمة قراءة مسار الطريق والتحذير عند الخروج منه ومساعد البقاء في المسار، إلى جانب مساعد الازدحام المروري ومساعد القيادة على الطرق السريعة، ونظام الوسائد الهوائية للحماية.

وتشمل التجهيزات كذلك كاميرا محيطية بزاوية عرض معلنة تبلغ 540 درجة، وحساسات ركن خلفية وجانبية، فضلًا عن نظام المكابح المانعة للانغلاق والتوزيع الإلكتروني لقوى الكبح والتحكم في الجر والثبات الإلكتروني.