صانع البهجة..خالد عبد العزيز يستعيد مسيرة محمد فوزي في ذكرى رحيله الـ60

استعاد خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مسيرة الموسيقار الراحل محمد فوزي، في ذكرى رحيله التي توافق 20 أكتوبر، مستعرضًا أبرز محطاته الفنية وأعماله التي تركت بصمة خالدة في وجدان المصريين والعرب، ووصفه بأنه «صانع البهجة».

ونشر خالد عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك» منشورًا بعنوان «فوزي صانع البهجة.. بعد 60 عامًا من رحيله»، أشاد خلاله بموهبة الموسيقار الراحل، مؤكدًا مكانته بوصفه أحد أبرز أصحاب الألحان السهلة والمميزة التي جمعت بين البساطة والعبقرية.

محمد فوزي.. صاحب أشهر أغاني الأطفال

وأكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن محمد فوزي كان من أشهر المطربين الذين قدموا أغاني الأطفال، مشيرًا إلى أن أعماله ساهمت في إسعاد أجيال متعاقبة، واستعانت بها الأمهات في تعليم أطفالهن النطق والكلام، ومن أبرزها أغنيتا «ماما زمانها جاية» و«ذهب الليل».

وأشار إلى ارتباط أغاني فوزي بالعديد من المناسبات والذكريات التي يعيشها المصريون، وعلى رأسها شهر رمضان، من خلال أغنيته الشهيرة «هاتوا الفوانيس يا ولاد»، التي لا تزال حاضرة في أجواء الشهر الكريم.

كما لفت إلى استمرار حضور أغنيته «يا ولاد بلدنا يوم الخميس» في الأفراح وعقد القران، خاصة في القرى المصرية والمناطق الشعبية، لتظل واحدة من الأعمال المرتبطة بالاحتفالات والمناسبات السعيدة.

ألحان وصلت إلى العالمية

وتطرق خالد عبد العزيز إلى النجاح الذي حققته ألحان محمد فوزي خارج حدود العالم العربي، مشيرًا إلى أغنية «يا مصطفى يا مصطفى»، التي حققت انتشارًا واسعًا، وتغنى بها مطربون بلغات مختلفة، لتصبح واحدة من أشهر النماذج التي عكست قدرة ألحانه على الوصول إلى جمهور عالمي.

وأوضح أن إبداع الموسيقار الراحل لم يقتصر على الأغاني الترفيهية والعاطفية، بل امتد إلى الأعمال الوطنية، إذ اختير لوضع لحن السلام الوطني الجزائري، الذي لا يزال مستخدمًا حتى الآن.

واستشهد كذلك بأغنيته الوطنية «بلدي أحببتك يا بلدي»، التي عبّر من خلالها عن مشاعر الانتماء والحب للوطن، مؤكدًا تنوع تجربته الفنية وقدرته على تقديم ألحان تجمع بين الرقة والروح الوطنية.

أشهر الأغاني العاطفية لمحمد فوزي

واستعاد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عددًا من الأغاني العاطفية التي قدمها محمد فوزي، من بينها «طير بينا يا قلبي»، و«مال القمر ماله»، و«حبيبي وعنيا»، و«أي والله أي والله»، و«تملي في قلبي»، و«الشوق الشوق»، و«عوام»، و«شحات الغرام».

وأكد أن هذه الأعمال لا تزال تبعث البهجة والابتسامة في نفوس المستمعين، رغم مرور عقود على تقديمها، وهو ما يعكس القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها تراث محمد فوزي، وقدرته على التواصل مع أجيال مختلفة.

واختتم خالد عبد العزيز منشوره بتوجيه التحية إلى الموسيقار الراحل، مستحضرًا ما قدمه من إبداع أسعد الملايين، ومختصرًا مشاعر محبيه في عبارة: «فوزي أحببتك يا فوزي حبًا في الفن وفي الطرب».