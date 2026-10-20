تحذير للمسافرين بالطائرات.. أشياء لا تضعها في جيب المقعد أمامك لهذه الأسباب

يعتقد كثير من المسافرين أن الجيب الموجود خلف المقعد الأمامي داخل الطائرة مكان مناسب للاحتفاظ بالهاتف المحمول والأجهزة الإلكترونية والأغراض الشخصية الصغيرة خلال الرحلة، لكن خبراء السفر يحذرون من استخدامه بصورة عشوائية، مؤكدين أن هذه المساحة قد تتسبب في مشكلات تتعلق بالنظافة وسلامة المقتنيات، بل وقد تؤثر في إجراءات الإخلاء عند حدوث الطوارئ.

وبحسب تقرير نشره موقع «هاف بوست»، فإن مخاطر جيب المقعد لا تقتصر على احتمالية نسيان الأغراض عند مغادرة الطائرة، وإنما تمتد إلى تلف الأجهزة الإلكترونية أو سقوطها، فضلًا عن إمكانية إعاقة الحركة في بعض الظروف.

لماذا يحذر الخبراء من استخدام جيب المقعد؟

توضح كريستين فريمان، مؤسسة ورئيسة شركة «فلاي أوفر ترافل» المتخصصة في السفر، أن جيب المقعد يشبه «درجًا عشوائيًا في السماء»، في إشارة إلى استخدامه لتخزين أشياء متنوعة دون مراعاة مدى ملاءمتها للمكان.

وتشير إلى أن وضع مقتنيات بارزة أو كبيرة الحجم داخل الجيب قد يستدعي تدخل طاقم الطائرة قبل الإقلاع، خاصة إذا كانت تعوق ترتيب المقصورة أو لا تتناسب مع متطلبات السلامة.

4 أشياء يُفضّل عدم وضعها في جيب الطائرة

1- الأغراض الصغيرة والثمينة

تُعد سماعات الأذن والنظارات وغيرها من المقتنيات الصغيرة من أكثر الأشياء عرضة للضياع داخل الجيب، إذ يمكن أن تنزلق إلى أعماقه أو تختفي خلف بطاقة إرشادات السلامة، ما يزيد احتمالية نسيانها عند النزول من الطائرة.

2- الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية الثقيلة

لا يُنصح باستخدام الجيب لتخزين الأجهزة الكبيرة والثقيلة، لأنه ليس مصممًا بالضرورة لتحمل أوزانها، وقد تتحرك هذه الأجهزة أو تسقط أثناء الاضطرابات الجوية، كما يمكن أن تعوق الوصول إلى بعض المساحات عند الحاجة إلى إخلاء المقصورة سريعًا.

3- الأجهزة الإلكترونية التي تحتوي على بطاريات

تستدعي الأجهزة المزودة ببطاريات اهتمامًا خاصًا، إذ قد تتعرض للسخونة في ظروف معينة، لذلك يُفضّل وضعها في أماكن مناسبة تسمح بالتعامل معها بسهولة، مع الالتزام بتعليمات شركة الطيران الخاصة بنقل الأجهزة والبطاريات.

4- البطاريات المحمولة

تحذر إرشادات السلامة من مخاطر البطاريات المحمولة في حال تعرضها للتلف أو ارتفاع حرارتها، إذ يمكن أن تشكل خطرًا إذا حدث خلل أدى إلى اشتعالها، ولهذا ينبغي اتباع تعليمات شركة الطيران بشأن حملها وتخزينها، وعدم تركها في أماكن يصعب الوصول إليها.

نصائح بسيطة لرحلة أكثر أمانًا

ينصح الخبراء بالاحتفاظ بالمقتنيات المهمة داخل حقيبة شخصية يسهل الوصول إليها، وتجنب وضع الأجهزة الثقيلة أو الأشياء الثمينة في جيب المقعد، كما يُنصح بفحص الجيب جيدًا قبل مغادرة الطائرة للتأكد من عدم ترك أي أغراض شخصية بداخله.

وتبقى القاعدة الأهم هي الالتزام بتعليمات طاقم الطائرة، والتعامل بحذر مع المساحات المخصصة للتخزين، حفاظًا على سلامة المسافرين وممتلكاتهم طوال الرحلة.