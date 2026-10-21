لن أعمل تحت إمرته.. آيزنكوت يرفض الانضمام لنتنياهو إذا فاز بالانتخابات

قال جادي آيزنكوت، رئيس الأركان السابق، والمنافس الرئيسي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في انتخابات 27 أكتوبر، اليوم الأربعاء إنه سيرفض العمل كوزير في حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء الحالي.

مع اقتراب موعد الانتخابات، وتوقعات بعدم فوز أي طرف بمفرده، أثار بعض المعلقين احتمال تشكيل حكومة وحدة تجمع كتلة نتنياهو اليمينية مع أحزاب الوسط واليمين الوسطي.

لكن في حديثه لمحطة الراديو 103 إف إم يوم الأربعاء، قال آيزنكوت إنه ملتزم "بشكل قاطع" بعدم العمل تحت قيادة نتنياهو، حتى في إطار اتفاق "التناوب" الذي يتقاسم فيه الاثنان السلطة.

وقد شنت آيزنكوت حملتها الانتخابية على أساس مهاجمة أهلية نتنياهو لتولي المنصب، وخاصة بسبب فشله في منع هجوم 7 أكتوبر 2023.

تُظهر استطلاعات الرأي أن ائتلاف نتنياهو اليميني ومعسكر المعارضة الذي يتجمع حول آيزنكوت متقاربان للغاية، حيث من المتوقع أن يفوز كل منهما بحوالي 50 إلى 52 مقعدًا - أي أقل بقليل من الأغلبية في الكنيست المكون من 120 عضوًا.

لم يستبعد آيزنكوت في مقابلته إمكانية تشكيل حكومة وحدة بشكل كامل.

قال رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، الذي يحتل حزبه المركز الثالث في استطلاعات الرأي، إن تشكيل حكومة تضم رئيس الوزراء الحالي لن يمثل مشكلة بالنسبة له.

إلا أن ذلك سيتعارض مع القانون الإسرائيلي، الذي يمنع أي شخص يواجه اتهامات من تولي منصب وزير - على الرغم من أن هذا الحظر لا ينطبق على رئيس الوزراء.

يخضع نتنياهو حالياً للمحاكمة ويواجه عدة تهم تتعلق بالفساد، وهو ينفيها.