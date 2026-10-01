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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسجيلات داخل سيارات صينية تكشف تحركات جنود النرويج.. مخاوف من تسريب بيانات عسكرية

سيارات صينية
سيارات صينية
كريم عاطف

أثارت تسجيلات مصورة عثر عليها جنود نرويجيون داخل سيارات صينية الصنع خلال تدريب عسكري مخاوف بشأن أمن البيانات التي تجمعها المركبات الحديثة، بعدما كشفت المقاطع عن تحركات أشخاص ومسارات سيارات، فضلا عن رموز دخول مرتبطة بمنشآت عسكرية حساسة.

وذكرت صحيفة داغنس نيرينغسليف النرويجية أن جنودا كانوا ينتظرون داخل سيارات خلال تدريب أمني أقيم في مطار أوسلو بين 14 و18 سبتمبر، اكتشفوا مقاطع فيديو محفوظة داخل أنظمة المركبات، وأظهرت التسجيلات أشخاصا يصعدون إلى السيارات ويغادرونها، إلى جانب الطرق التي سلكتها المركبات ورموز استخدمت لفتح بوابات أو أبواب في منشآت عسكرية.

وبحسب التقرير، جاءت التسجيلات من سيارات مستأجرة، بينها سيارتان على الأقل من علامة ديبال التابعة لشركة تشانغان الصينية لصناعة السيارات، وكانت شركة هيرتز نورغه قد وفرت السيارات للجيش النرويجي، وهي شركة مرتبطة بصورة غير مباشرة بمجموعة جيلي الصينية.

وأكد المقدم بير غونار غروسبرغهاوغن، المتحدث باسم الحرس الوطني النرويجي، العثور على مقاطع سجلتها مستشعرات المركبات وحفظتها أنظمتها الداخلية، لكن لم يتضح ما إذا كانت هذه البيانات قد نقلت إلى أطراف ثالثة أو جهات خارج النرويج، ولم يستبعد المسؤول العسكري هذا الاحتمال.

وقال التقرير إن الجيش واصل استخدام السيارات حتى نهاية التدريب بسبب عدم توافر بدائل، فيما حذف الجنود المقاطع المكتشفة، ولا يرى الجيش أن فرض حظر شامل على جميع السيارات الصينية الصنع هو الحل بالضرورة، مفضلا إجراءات أمنية تتناسب مع طبيعة المواقع، بما يشمل منع دخول المركبات المزودة بالكاميرات والمستشعرات إلى أماكن معينة بصرف النظر عن بلد تصنيعها.

من جانبها، أكدت شركة هيرتز نورغه التزامها بالقوانين النرويجية والأوروبية، وقال مدير التسويق والاتصالات هالفارد نيربوفيك إن بيانات العملاء آمنة، وإن الشركة لا تشارك البيانات الشخصية المرتبطة بعمليات التأجير مع الشركات المصنعة أو أطراف أخرى دون أساس قانوني، لكنه لم يوضح ما إذا كانت التسجيلات المصورة قد نقلت إلى جهات خارجية، فيما لم ترد تشانغان على الأسئلة المتعلقة بالواقعة.

وتأتي الحادثة وسط مخاوف أوسع بشأن المركبات المتصلة بالإنترنت، بعدما أظهرت اختبارات سابقة في أوسلو إمكانية تعطيل حافلات كهربائية صينية عن بعد من الناحية النظرية، كما أعادت إلى الواجهة مخاطر التطبيقات والأجهزة الذكية التي قد تكشف مواقع المنشآت العسكرية وتحركات الجنود، مثلما حدث سابقا مع بيانات تطبيق سترافا.

وحذرت هيئة الأمن القومي النرويجية من أن السيارات الحديثة أصبحت أجهزة كمبيوتر متحركة تجمع المعلومات، مشيرة إلى أن المخاطر لا تتعلق فقط بطبيعة البيانات، بل أيضا بالاعتماد المفرط على دولة واحدة في توفير التقنيات والخدمات الحيوية.

سيارات صينية المركبات الحديثة منشآت عسكرية صحيفة داغنس نيرينغسليف النرويجية تدريب أمني أنظمة المركبات سيارات مستأجرة

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