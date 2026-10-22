كواليس تحرك حسين السيد لإنهاء أزمة ناصر منسي في الزمالك

قال الإعلامي خالد الغندور إن شهدت الساعات الماضية تواصلًا بين حسين السيد، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على الكرة، ومعتمد جمال، المدير الفني للفريق، لمحاولة إنهاء أزمة ناصر منسي، مهاجم الفريق، بعد العقوبة الموقعة عليه على خلفية واقعة مباراة الجيش الرواندي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن الاتجاه الأقرب داخل الزمالك هو استمرار غياب ناصر منسي عن المباريات الثلاث المقبلة، بداية من مواجهة بترول أسيوط التي، ثم لقاء الجيش الرواندي المقرر يوم السبت المقبل في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة المقاولون العرب 28 أكتوبر ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتابع، وبحسب الاتجاه الحالي، يعود ناصر منسي للمشاركة في مباريات الزمالك بصورة طبيعية عقب انتهاء فترة العقوبة بداية من مباراة الجونة المقرر لها 23 نوفمبر المقبل فى الجولة التاسعة.

واختتم، ولا يرغب حسين السيد في ممارسة أي ضغوط على معتمد جمال بشأن الملف، حيث ترك للمدير الفني حرية اتخاذ القرار النهائي، مع استمرار الاتجاه نحو تطبيق العقوبة قبل عودة اللاعب إلى حسابات الفريق من جديد.