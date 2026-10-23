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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مفاجأة.. ما السر وراء الغطاء البلاستيك لمحركات السيارات الحديثة؟

غطاء محرك السيارة
غطاء محرك السيارة
أحمد أيمن

لاحظ كثير من سائقي السيارات الحديثة وجود غطاء بلاستيكي يغطي جزءًا كبيرًا من المحرك، في مشهد يختلف عن السيارات القديمة التي كانت تكشف مكوناتها الميكانيكية بوضوح بمجرد فتح غطاء المحرك.

ما يبدو للوهلة الأولى مجرد لمسة جمالية يخفي وراءه مجموعة من الوظائف المهمة التي تتعلق بالضوضاء والحماية وتنظيم المكونات.

ومع انتشار هذه الأغطية منذ تسعينيات القرن الماضي، أصبحت جزءًا شائعًا من تصميم السيارات، إلا أن دورها يختلف من طراز إلى آخر بحسب طبيعة المحرك والتجهيزات المستخدمة.

تقليل ضوضاء المحرك داخل المقصورة

خفض الضوضاء أحد أبرز أسباب استخدام الأغطية البلاستيكية، إذ تصدر بعض مكونات المحرك، مثل مضخات الوقود عالية الضغط والشواحن التوربينية وأنظمة الصمامات، أصواتًا ميكانيكية أثناء التشغيل.

وتساعد الأغطية المزودة بمواد عازلة أو طبقات من الرغوة على الحد من انتقال هذه الأصوات، بما يوفر تجربة قيادة أكثر هدوءًا وراحة للركاب.

ولهذا، تُعرف بعض هذه الأغطية باسم الأغطية الصوتية، نظرًا إلى دورها في تحسين العزل الصوتي داخل السيارة.

مظهر أكثر ترتيبًا لحجرة المحرك

لا تقتصر وظيفة الغطاء على الجوانب التقنية، بل يسهم أيضًا في تحسين الشكل العام لحجرة المحرك، من خلال إخفاء أجزاء من الأسلاك والخراطيم والتوصيلات الميكانيكية.

ويمنح هذا التصميم انطباعًا بالتنظيم، ويجعل المكونات الظاهرة أقل ازدحامًا، وهو ما يتماشى مع توجه شركات السيارات نحو الاهتمام بالتفاصيل الجمالية حتى في الأجزاء التي لا يراها السائق عادة.

حماية بعض المكونات وتنظيم الأسلاك

قد تساعد الأغطية البلاستيكية في الحد من تعرض بعض المكونات للأتربة والماء، كما تتضمن بعض التصميمات مسارات لتثبيت الأسلاك والخراطيم وإبعادها عن الأجزاء المحيطة.

ويسهم هذا التنظيم في تقليل الاهتزازات والاحتكاك في بعض المواضع، لكن مستوى الحماية يختلف وفقًا لتصميم السيارة، ولا يعني وجود الغطاء أن جميع أجزاء المحرك أصبحت محمية بالكامل.

هل للغطاء دور في إدارة الحرارة؟

تؤدي إدارة الحرارة دورًا إضافيًا في بعض التصميمات، إذ تُستخدم مواد عازلة للمساعدة في الحد من انتقال الحرارة إلى أجزاء محددة.

ومع ذلك، فإن المكونات شديدة السخونة، مثل الشواحن التوربينية، تحتاج عادةً إلى وسائل حماية حرارية مخصصة، ولا يمكن اعتبار الغطاء البلاستيكي وحده بديلًا عن هذه الوسائل.

هل يمكن قيادة السيارة من دون الغطاء؟

في كثير من السيارات، يستطيع المحرك العمل بصورة طبيعية من دون الغطاء البلاستيكي، لأنه ليس جزءًا أساسيًا من عملية تشغيل المحرك نفسها، لكن إزالة الغطاء ليست مناسبة بالضرورة لجميع الطرازات.

وفي عام 2022، استدعت شركة فولكس فاجن 4269 سيارة من طرازي «جولف GTI» و«جولف R» في الولايات المتحدة، بسبب احتمال انفصال الغطاء عند التسارع الشديد وملامسته أجزاء ساخنة، ما قد يؤدي إلى انصهاره واحتمال نشوب حريق.

وتوضح هذه الواقعة أن تصميم الغطاء وتثبيته قد يؤثران في السلامة، وليس في المظهر فقط.

نصيحة مهمة لأصحاب السيارات

رغم قدرة بعض المحركات على العمل من دون الغطاء البلاستيكي، فإن نزعه قد يزيد تعرض بعض المكونات للأتربة والماء، أو يرفع مستوى الضوضاء، كما قد يحجب وجوده بعض علامات التسرب أو التآكل.

لذلك، يُنصح بعدم إزالة الغطاء لمجرد أنه يبدو غير ضروري، مع الرجوع إلى دليل السيارة وتعليمات الشركة المصنعة، خصوصًا إذا كان تالفًا أو غير مثبت بإحكام.

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