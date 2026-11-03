بسبب وفاة خيسوس دي ميجيل .. تأجيل إقامة مباريات كأس الملك والملكة في إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميًا، تأجيل إقامة مباريات كأس الملك والملكة، التي كان مقرراً إقامتها اليوم /الثلاثاء/، بعد وفاة لاعب نادي تينيريفي، خيسوس دي ميجيل.

وأثارت الوفاة المأساوية لميجيل عقب تعرضه لاصطدام عنيف مع حارس مرمى فريق أندورا خيسوس أوونو، خلال مباراة أقيمت أمس /الإثنين/ على ملعب "هيليودورو رودريجيز لوبيز"، موجة واسعة من ردود الفعل، حيث سارعت الأندية والمنظمات الرياضية واللاعبون إلى تقديم التعازي ومشاركة عائلة اللاعب أحزانهم في هذا الوقت العصيب للغاية.

وكشف الاتحاد في بيان: "عقب تأكيد وفاة لاعب نادي تينيريفي، خيسوس دي ميجيل، وكبادرة احترام وتضامن، قرر الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم تعليق جميع المباريات المقررة اليوم /الثلاثاء/؛ وتحديداً مباريات الجولة الأولى من كأس الملك والجولة الثالثة من كأس الملكة".

وأضاف: "سيوافي الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم الجميع بمستجدات حول الجدول المعدل للبطولات، والمواعيد النهائية للمباريات المؤجلة خلال الأيام المقبلة، ويقف مجتمع كرة القدم الإسباني بأسره صفاً واحداً في حزنه على هذه الخسارة الأليمة"، معرباً عن خالص تعاطفه ودعمه لعائلة خيسوس دي ميجيل وأصدقائه ومحبيه، وكذلك لنادي تينيريفي وجماهيره، في هذه الأوقات الصعبة للغاية.