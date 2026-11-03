ارتفاع مؤشر بورصة قطر في ختام التعاملات

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ارتفع مؤشر بورصة قطر، في ختام تعاملات اليوم، الثلاثاء، بمقدار 23.35 نقطة ما نسبته 0.24% ليصل إلى 9614.07 نقطة.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أنه تم تداول 156 مليونا و100 ألف و801 سهم، بقيمة 435 مليونا و692 ألفا و661.578 ريال، عبر تنفيذ 32402 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 18 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغ رأس مال السوق، بنهاية جلسة التداول، 581 مليارا و983 مليونا و53 ألفا و178.832 ريال، مقابل 581 مليارا و220 مليونا و494 ألفا و496.586 ريال في الجلسة السابقة.