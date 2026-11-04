أمريكا تنتخب.. فوز المرشحة الديمقراطية إيمي أكتون بمنصب حاكم ولاية أوهايو

أفادت تقارير إعلامية أمريكية بفوز المرشحة الديمقراطية إيمي أكتون بمنصب حاكم ولاية أوهايو على حساب منافسها الجمهوري فيفيك راماسوامي.

أظهرت النتائج الأولية لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية تقدم الحزب الديمقراطي في سباق مجلس النواب، بعدما حصد مرشحوه 227 مقعدًا، مقابل 137مقعدًا للجمهوريين، مع استمرار عمليات فرز الأصوات في عدد من الدوائر الانتخابية.

وفي انتخابات حكام الولايات، فاز الديمقراطيون بـ26 مقعدًا، مقابل 20 مقعدًا للجمهوريين، وفقًا للنتائج المعلنة حتى الآن، وسط استمرار فرز الأصوات في عدد من الولايات.

وتعكس النتائج الأولية تحولًا في موازين المنافسة السياسية بين الحزبين، في انتخابات تحظى بأهمية كبيرة لمستقبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقدرة إدارته على تمرير أجندتها التشريعية خلال الفترة المتبقية من ولايته.

ومن المنتظر أن تسهم النتائج النهائية في تحديد خريطة السيطرة على المؤسسات التشريعية وحكام الولايات، وما ستفرضه من تحديات على العلاقة بين البيت الأبيض والكونجرس خلال المرحلة المقبلة.