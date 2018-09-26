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برلمان

عمال الجيزة وحب الوطن يجتمعان للمشاركة في مبادرة الرئيس للتشجير.. صور

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 11:22 م
اجتماع عمال الجيزة
اجتماع عمال الجيزة و حب الوطن
أحمد أيمن
نظم الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة برئاسة النائب جمال عبدالناصر عقبي وكيل القوى العاملة بالبرلمان، اجتماعا تنظيما للجان النقابية بالجيزة برئاسة أحمد عاشور ومروان عبد الحميد، لتفعيل دور اللجان النقابية في الخدمات التي يقدمها ائتلاف حب الوطن بالجيزة.

من جانبه قال المحاسب أحمد عاشور أمين عام التنظيم بائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة، إن الاجتماع مع اللجان النقابية بالمحافظة، يستهدف تفعيل دورها في الخدمات التي يقدمها ائتلاف حب الوطن، و يأتي في مقدمتها المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة المليون شجرة مثمرة، إضافة لمشاركتهم في التنظيم الخاص بالقوافل الطبية المجانية بالائتلاف، وكذلك الدوورات التدريبية والتثقيفية.

أضاف الدكتور أسامة عقبي المتحدث الرسمي باسم ائتلاف حب الوطن، أن ذلك اللقاء، يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الإئتلاف في العديد من المحافظات، للتنسيق و التنظيم حول المشاركة بفاعلية في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة المليون شجرة مثمرة، والتي يشارك فيها الإئتلاف، إضافة للأنشطة الخدمية والتنموية التي نقدمها والتي تشمل الدورات التدريبية باتحاد الكتاب لتأهيل الموهوبين، ودراسات الأمن القومي بإكاديمية ناصر العسكرية العليا، و القوافل الطبية المجانية المتكاملة في المناطق ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
عمال الجيزة وحب الوطن يجتمعان للمشاركة في مبادرة الرئيس للتشجير.. صور
عمال الجيزة وحب الوطن يجتمعان للمشاركة في مبادرة الرئيس للتشجير.. صور
عمال الجيزة وحب الوطن يجتمعان للمشاركة في مبادرة الرئيس للتشجير.. صور
عمال الجيزة وحب الوطن يجتمعان للمشاركة في مبادرة الرئيس للتشجير.. صور

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