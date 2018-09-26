عمال الجيزة وحب الوطن يجتمعان للمشاركة في مبادرة الرئيس للتشجير.. صور

نظم الاتحاد المحلي لنقابات عمال الجيزة برئاسة النائب جمال عبدالناصر عقبي وكيل القوى العاملة بالبرلمان، اجتماعا تنظيما للجان النقابية بالجيزة برئاسة أحمد عاشور ومروان عبد الحميد، لتفعيل دور اللجان النقابية في الخدمات التي يقدمها ائتلاف حب الوطن بالجيزة.





من جانبه قال المحاسب أحمد عاشور أمين عام التنظيم بائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة، إن الاجتماع مع اللجان النقابية بالمحافظة، يستهدف تفعيل دورها في الخدمات التي يقدمها ائتلاف حب الوطن، و يأتي في مقدمتها المشاركة في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لزراعة المليون شجرة مثمرة، إضافة لمشاركتهم في التنظيم الخاص بالقوافل الطبية المجانية بالائتلاف، وكذلك الدوورات التدريبية والتثقيفية.



