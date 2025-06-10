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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الحديد ومواد البناء اليوم الثلاثاء 10-6-2025

أسعار مواد البناء
أسعار مواد البناء

سعر حديد عز اليوم.. ننشر  أسعار مواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 10-6- 2025 استقرارًا نسبيًا، مع تسجيل تغيرات طفيفة في أسعار بعض المنتجات. 

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38537.9 جنيهًا. 

أما سعر طن حديد عز فقد سجل 39795.64 جنيهًا للطن. 

وعلى مستوى الأسمنت، بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي 3726.47 جنيهًا للطن.

اسعار الحديد والأسمنت اليوم  

حديد استثماري: 38537.9 جنيهًا للطن.

حديد عز: 39795.64 جنيهًا للطن.

الأسمنت الرمادي: 3726.47 جنيهًا للطن.

أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق 

الحديد والأسمنت

شهدت أسعار مواد البناء، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، بالتزامن مع وقفة عيد الأضحى المبارك، وسط حالة من التوازن بين المعروض والطلب في السوق المحلية.

أسعار الحديد اليوم:

حديد عز: 39,800 جنيه للطن

حديد بشاي: 38,600 جنيه للطن

حديد المصريين: 38,500 جنيه للطن

حديد الجارحي: 36,000 جنيه للطن

حديد العتال: 38,000 جنيه للطن

حديد العشري: 37,500 جنيه للطن

حديد المعادي: 37,200 جنيه للطن

حديد الكومي: 37,000 جنيه للطن

حديد المراكبي: 37,300 جنيه للطن

حديد سرحان: 36,500 جنيه للطن

تتراوح أسعار الحديد للمستهلك ما بين 39,200 و40,000 جنيه للطن حسب المنطقة وتكلفة النقل.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت السويدي: 3,650 جنيهًا للطن

أسمنت حلوان: 3,470 جنيهًا للطن

أسمنت السويس: 3,450 جنيهًا للطن

أسمنت الفهد: 3,350 جنيهًا للطن

أسمنت المسلة: 3,300 جنيهًا للطن

أسمنت المخصوص: 3,400 جنيهًا للطن

أسمنت العسكري: 3,380 جنيهًا للطن

أسمنت طرة: 3,420 جنيهًا للطن

أسمنت النصر: 3,390 جنيهًا للطن

أسمنت جنوب الوادي: 3,360 جنيهًا للطن

بلغ متوسط سعر الأسمنت الرمادي في السوق نحو 3,726 جنيهًا للطن.

أسعار مواد البناء سعر حديد عز اليوم اسعار الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحديد والأسمنت في الأسواق أسعار الأسمنت اليوم

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