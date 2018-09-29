الصحفيين تنظم حفلا فنيا بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر

تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي عضو مجلس النقابة، حفلا فنيا كبيرا لأوركسترا الشباب والرياضة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر، على مسرح النقابة بالدور الارضى.



وقالت اللجنة في بيان لها، إن الحفل يأتي بالتعاون بين النقابة ووزارة الشباب والرياضة، وذلك الخميس المقبل 4 أكتوبر، مؤكدة أن الدعوة عامة ومجانًا للزملاء الصحفيين وأسرهم.