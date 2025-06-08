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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بيطري الشرقية: نحر 968 أضحية بالمجازر مجانا ثاني أيام العيد

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي

أشاد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات علي المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالإشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

و من جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري الي أنه خلال ثانى أيام عيد الأضحي المبارك قامت مديرية الطب البيطري بالمرور علي مجازر  أولاد صقر و كفر صقر و بلبيس  و بردين و الحسينية و الصالحية (مجزر بيوروفيد)  لمتابعة سير العمل داخل المجازر واستقبال أضاحي المواطنين مجاناً وذلك بالتعاون مع كلا من مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم و أطباء إدارة الارشاد وسط حالة من الفرح والسعادة والسرور و الكشف على الاضاحي  قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح والاستضافة لحين انتهاء الذبح والتجهيز  بالإشراف علي أعمال الذبح و التجهيز و تعبئة اللحوم الخاصة بالجمعيات الأهلية مثل حياة كريمة و الاورمان و تحيا مصر

وأكد مدير المديرية علي نحر عدد  (٩٦٨) أضحية داخل المجازر الحكومية بالمجان خلال ثانى  أيام عيد الاضحى و  تفعيل غرفة العمليات المركزية بمديرية الطب البيطري  والفرعية بالإدارات الخارجية التابعة للمديرية بالمراكز المختلفة داخل المحافظة لتلقي الشكاوي وتفعيل بروتوكول التعاون مع جهاز شئون البيئة لضبط حالات الذبح خارج المجازر المخصصة لذلك مما يتسبب في تلوث اللحوم والبيئة بمخلفات الأضاحي للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.

محافظ الشرقية الطب البيطري ذبح الأضاحي المجازر الحكومية تلوث البيئة

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