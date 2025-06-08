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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

باخد علاج وعاملة اكستنشن.. أسما شريف منير تظهر في بث مباشر من الصباحية

أسما شريف منير
أسما شريف منير
قسم الفن

ظهرت الإعلامية أسما شريف منير، في بث مباشر عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام، من يوم الصباحية، لتجيب عن استفسارات متابعيها. 

وفي البداية، قالت أسما شريف منير، إن المال والمظهر ليس كل شيء في الزواج، مؤكدة أن راحة النفس والقلب هما الأهم في العلاقة. 

وتطرقت أسما شريف منير، إلى حياتها الخاصة، وقالت إن شعرها لازال قصيرا بعدما قامت بحلقه من قبل، وأنها استعانت بشعر مستعار (اكستنشن) لتطويل شعرها حاليا. 

وحول زيادة وزنها، قالت أسما شريف منير، إنها تأخذ علاجات تساهم في زيادة وزنها خلال الفترة الحالية. 

وأشارت أسما شريف منير، أنها تستعد للسفر لقضاء شهر العسل، مع زوجها، وأن السفر مجاني لأنه عبارة عن إعلان لشركة سياحة تكفلت بمصاريف رحلتها بالكامل. 

زواج أسما شريف منير 

أعلنت الإعلامية أسما شريف منير عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام عن زواجها. 

وقالت أسما شريف منير: أنا الحمد لله اتجوزت وده قرار جه بعد فترة طويلة من رحلة عشتها مع نفسي من حاجات كتير قوي اتعلمتها تجارب دخلت فيها، اختیارات وصلت لها، حاجات بقيت بحبها، وحاجات ما بقيتش بحبها.

واستكملت: فهمت نفسي أكثر اتعرفت على نفسي أكثر فهمت أنا محتاجة إيه من الجواز إيه المهم وإيه اللي مش مهم، إيه اللي محتاج مجهود وإيه اللي مش محتاج مجهود وقعدت فترة كبيرة جداً بدعي ربنا بإنه يعوضني خير ويعوضني خير صبري، لأني كنت في الفترة دي بحاول أقصى حاجة في الدنيا إني أحافظ على نفسي وما أغضبش ربنا 

وتابعت: حاولت إني أدعي ربنا كتير قوي إنه يقف جنبي ويختار لي وكنت دايماً بقول: يارب
اختار لي ولا تخيرني وكنت مركزة جداً في موضوع إني أتعامل بالتوكل، وتوكلت على ربنا تماماً تماماً في القرار ده.

زفافها أسما شريف منير 

تعليق زوج أسما شريف منير 

وكتب أحمد عزمي، زوج أسما شريف منير، عبر حسابه على انستجرام: "متشرف جدًا إن أسما مراتي، وأهلها الطيبين المحترمين، اللي عندهم إحساس بالبشر، علموني حاجات كتير، بشكر والد أسما على الثقة اللي ادهالي، وعايز أطمنه إن أسما في عيني، وبوعده إني هبذل أقصى ما عندي عشان أسعدها".

وتابع: "رأيي الشخصي إن العلاقات دايماً بتحتاج مجهود من الطرفين عشان يحتووا ويقدروا بعض، الرجاله بالذات عليهم دور القوامة و ده في الدين، بس القوامة مش معناها التسلط، زي ما أغلب الرجاله فاهمة! هي رعاية ومسؤولية".

وأضاف: "الراجل لازم يكون داعم وسند لمراته ويتعامل معاها برحمة واحترام، لما بنشد بعض لطريق ربنا، ونتعامل بنية صادقة، ربنا بيكرمنا وبيعود علينا برزق و حاجة فيها هدوء و أمان، عندي رساله بسيطة أوي، دوروا على رضا ربنا واسعى وتوكل على ربنا، بالمعاملة الكويسة، الرحمة، وحب الخير مش هتلاقوا غير خير و رزق واسع و أماني بتحقق".

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