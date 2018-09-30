الفيفا تبحث معاقبة ميسي وكريستيانو

كشفت صحيفة اس الاسبانية، عن غضب جياني انفانتينو رئيس الاتحاد العالمي لكرة القدم "فيفا" بسبب عدم حضور كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي والأرجنتيني لونيل ميسي نجم برشلونة خلال حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم لموسم 2017- 2018.



وأضافت الصحيفة، ان القائمين علي الحفل العالمي طالبوا بسن قواعد جديدة تجبر المرشحين النهائين للجوائز علي حضور مراسم التسليم خصوصا وانها ليست الأزمة الاولى بين رونالدو والفيفا حيث حدث في 2013 وذلك بعدما أعلن جوزيف بلاتر الرئيس السابق للمؤسسة الأهم في عالم كرة القدم، تفضيله لميسي وهو ما أثار غضب رونالدو الذي فاز في نفس العام بالجائزة وطالب وقتها بلاتر بالاعتذار من أجل الموافقة على استلام الجائزة، وهو ما رضخ له المسؤول السويسري وقتها.



وأكد المقربون من رونالدو في أكثر من مناسبة غضبه من عدم التتويج بجائزة الأفضل ولا حتى جائزة بوشكاش للهدف الأجمل في العام، وقبلها عدم حصد جائزة الأفضل في أوروبا، وهو ما دفعه للغياب عن مراسم تسليم الجوائز في موناكو ولندن على الترتيب، واكتفى بتهنئة زميله السابق، الكرواتي لوكا مودريتش بالفوز.



وتحجج الارجنيتيني ميسي بمروره بظروف عائلية تمنعه من حضور حفل «The Best».



وتساءلت الصحيفة الاسبانية حول قبول ميسي ورونالدو التصويت في جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب تحت 21 عاما، خاصة وإنهما اللاعبان الوحيدان غير المعتزلين الذين يتم دعوتهما للتصويت على هذه الجائزة الجديدة، والتي يعتبر الفرنسي الشاب كيليان مبابي هو الأقرب لضمها.