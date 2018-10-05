مطار القاهرة يستقبل ميلانيا ترامب خلال ساعات.. مقدمة سيدة أمريكا تصل لترتيب الزيارة.. وفد أمني رفيع يتفقد إجراءات التأمين على مدار يومين

رفع الأعلام المصرية والأمريكية بمحيط مطار القاهرة قبل وصول ميلانيا ترامب

مقدمة ميلانيا ترامب تصل مطار القاهرة استعدادا لزيارتها

وفد أمني أمريكي رفيع يتفقد مطار القاهرة استعدادا لوصول ميلانيا ترامب



يستعد مطار القاهرة الدولي، لاستقبال السيدة الأولى بالولايات المتحدة الامريكية ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المرتقب وصولها خلال الساعات القليلة المقبلة في زيارة لمصر، تستغرق عدة ساعات ضمن جولتها لقارة إفريقيا التي تقوم بها وتشمل عدة دول من بينها مصر.



وعلى مدار الساعات الماضية، كان هناك حالة طوارئ داخل مطار القاهرة الدولي، استعدادا لوصول ميلانيا ترامب، حيث وصل وفد أمني أمريكي رفيع المستوى إلى المطار، قام علي مدار 48 ساعة ماضية، بتفقد مهبط مطار القاهرة الدولي، وكذلك صالات كبار الزوار والصالة المخصصة، لاستقبال السيدة الأولى للولايات المتحدة.



وقالت مصادر بالمطار، إن الوفد الأمني الأمريكي وصل لمبني الركاب رقم "1" بالمطار والمعروف بالمطار القديم، وتم عمل جولة أمنية شاملة لهم، اطلع على مراسم الاستقبال التي سوف يتم تنفيذها مع سيدة امريكا الاولي ، والأماكن المخصصة لها، وكذلك علي خطوط السير التي سوف تسلكها زوجة الرئيس الامريكي والجولة التي تقوم بها عقب وصولها إلى القاهرة.



ووصلت إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية، المقدمة الخاصة، بوصول ميلانيا ترامب، وتم إنهاء إجراءات وصول المقدمة عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.



وقبل ساعات قليلة، شهدت الطرق المؤدية إلى الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولي، رفع الأعلام المصرية والأمريكية، بمحيط الصالة الرئاسية، وعلى الطرق المؤدية إليها من الجانبين، استعدادا للوصول.



وشهدت الطرق المؤدية إلى الصالة الرئاسية بالمطار، عملية تمشيط أمنية وإخلاء البارك المقابل للصالة الرئاسية، قبل الوصول بساعات.



جدير بالذكر أن سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بدأت الاثنين الماضي، جولتها الخارجية بقارة إفريقيا، والتي تزور فيها 4 دول بدأتها بدولة غانا، وبعدها ملاوي وكينيا، بينما تنهي جولتها بالقاهرة خلال ساعات.



وتعد هذه الجولة أول رحلة فردية لها كسيدة أولى، وتقود خلال جولتها حملتها "BE BEST" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لإجراء سلسلة من اللقاءات في كل دولة تزورها.





