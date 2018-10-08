آخر مباراة بين أندرتيكر وتريبل إتش والنتيجة مفاجأة.. فيديو وصور

شهدت أمس استراليا عرض سوبر شو-داون الخاص بالاتحاد العالمي للمصارعة الحرة، حيث أقيمت المباراة النهائية بين أسطورتي المصارعة الحرة أندرتيكر وتريبل إتش.



وبحسب سبوتنك، طالب أندرتيكر بمصارعة تريبل إتش لمرة أخيرة، بعد مباراتهما الشهيرة في مهرجان "راسلمانيا" الـ 28، في عام 2012، والتى انتهت بفوز الأندرتيكر.



وأقر الاتحاد العالمي للمصارعة استخدام كل الوسائل المشروعة وغير المشروعة في المباراة، من الطاولات الخشبية، ومطرقة تريبل إتش الحديدية، كما شارك فى المباراة كلًا من كين شقيق أندرتيكر، والمصارع المعتزل شون مايكلز صديق تريبل إتش.



وانتهت المباراة بفوز تريبل اتش على الأسطورة أندرتيكر، للمرة الأولى في مشواره الرياضي، لدرجة انه أجهش بالبكاء بعد انتهاء المبارة وفوزه بلمس الأكتاف.



ويبدو أن أندرتيكر لم يعجبه مساعدة شون شون مايكلز لصديقه التى مكنته من فوز المباراة، فقرر الانتقام من الثنائي بمساعدة شقيقه كين.



