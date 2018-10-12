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رياضة

أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

الجمعة 12/أكتوبر/2018 - 07:48 م
محمد ابوالوفا
محمد ابوالوفا
يسري غازي
تبادل محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس البعثة الدروع التذكارية مع هشام الزريعي عضو مجلس إدارة الاتحاد الإماراتي بين شوطي مباراة المنتخب الأوليمبي ونظيره الإماراتي الودية التى انتهت منذ قليل.

وانتهى اللقاء بين أوليمبي الفراعنة والإمارات بالتعادل السلبي في إطار استعدادات منتخب مصر للمشاركة فى البطولة الإفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر الأوليمبي مباراته الودية الثانية أمام الإمارات يوم الإثنين المقبل.
أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور
أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور
أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور
أبو الوفا وعضو الاتحاد الإماراتي يتبادلان الدروع التذكارية.. صور

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