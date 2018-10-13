ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

شامة هيفاء وهبي.. كيف تحصلين عليها في 5 خطوات؟

السبت 13/أكتوبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
رنا عصمت
الشامة أو حبة الخال تزيد من جاذبية المرأة وجمالها حين تبرز بشكلٍ ملحوظ في وجهها، وقد اشتهرت عدة نجمات عربيات وعالميات في السنوات الماضية بسبب حبة الخال الموجودة على وجههن، فيما اصطنع البعض الآخر هذه الحبة من خلال المكياج.

ولكن تتميز الفنانة اللبنانية بشامة الوجه وهي ما تزيد من جمالها، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، بعض الخطوات التي يمكنك تنفيذها للحصول على الشامة.

الخطوة الأولى:
اختاري أولًا المكان الذي تريدين رسم الشامة فيه على وجهك أكان فوق الشفاه أو تحتها أو الى جانب العين أو على الخد، هذه الأماكن من الوجه تعد الأكثر جاذبية ومن الممكن رسم الشامة عليها.

الخطوة الثانية:
إن كنت بالأساس تملكين شامة على وجهك، تستطيعين وبمساعدة أدوات المكياج باللون البني أو الأسود، العمل على الرسم فوقها بطريقة ناعمة من أجل إبرازها بشكل أكبر.

الخطوة الثالثة:
بحال ليس هناك أي شامة على وجهك ورغبت برسمها، يمكنك أن تستخدمي قلم تحديد الحواجب أو قلم الكحل داخل العين من أجل رسم الشامة بطريقة سهلة وسريعة. انتبهي من إبرازها بطريقة مبالغ فيها على الوجه لأنها ستسيء بإطلالتك.. ارسمي دائرة صغيرة جدًا واتبعي تقنية التنقيط لإبرازها بطريقة جميلة.

الخطوة الرابعة:
بعد أن ترسمي الشامة بواسطة القلم، خذي القليل من بودرة الوجه وطبقيها بتقنية التربيت فوق الشامة لكي تبدو طبيعية أكثر ومتناسقة مع شكل الوجه.

الخطوة الخامسة:
عند رسمك للشامة يمكنك أن تصححي دائرتها بواسطة مزيل المكياج، وما عليك سوى سكب القليل منه على قطنة ووضعه على المكان الذي ترغبين بتغييره.. تابعي هذه الطريقة لكي تحصلي على رسمة شامة ناجحة.

ترشيحاتنا

التعليم تحظر الاعلان عن أي وظائف بالإدارات إلا بموافقة نائب الوزير

الطيران اليوم.. طائرة خاصة تنقل المنتخب إلى سوازيلاند.. الاتحاد السكندري يعود متوجا بالبطولة العربية.. خطة تطوير مبنى الركاب 1 خلال عامين.. استئناف تدريب الطبيب المختص بالركب الطائر

نور الدين امرابط يقود هجوم المنتخب المغربي وأزارو على دكة البدلاء

والي : بنك ناصر يوفر 30 ألف جنيه لوحدات البيت الريفي بكلابشة

شاهد.. وزير التعليم العالي يقود سيارة كهربائية

شاهد .. أم تضحي بجسدها لحماية رضيعتها من العاصفة الثلجية

أيمن بهجت قمر يدافع عن أنغام بعد الهجوم عليها بسبب شقيقتها غنوة

مشادة بين شعبتى الدواجن والمستوردين بسبب حظر تداول الطيور الحية..فيديو

شاهد.. هدف محمد صلاح العالمي ليس صدفة ..تعرف على السبب

على خطى تركيا.. قطر تهاجم السعودية وتحذرها من الابتزاز

السلاح الأقوى للخروج من الهموم والكروب .. فيديو

التنظيم والإدارة يقترح السماح لـ4 فئات من الموظفين بالحصول على إجازة يوما إضافيا .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البرازيل تستعد لمواجهة الأرجنتين فى كلاسيكو أمريكا اللاتينية بالسعودية..صور

محطات العائلة المقدسة في مصر من رفح حتى دير المحرق.. صور

شاهد .. لاعبو منتخب إنجلترا على الشواطئ بعد التعادل مع كرواتيا

مصر تفوز بلقب البطولة العربية لسباعيات الرجبي .. صور

20 فستانا من دولاب درة اختاري منها لسهرتك..صور

فيديو

البرتغال تعتمد على الماعز لـ تفادي تمدد النيران بالغابات
مشادة بين شعبتى الدواجن والمستوردين بسبب حظر تداول الطيور الحية..فيديو
حقوق الإنسان اليمنية: ميليشيا الحوثي تنهب أموال وقوت الشعب
شعبة الدواجن تزف بشرى للمواطنين بعد تطبيق حظر تداول الطيور الحية.. فيديو
شعبة الدواجن عن حظر تداول الطيور الحية: القانون سيُفعل.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟

هل تنجح جهود الحكومة لحل أزمة توريد محصول القطن ؟