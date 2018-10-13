شامة هيفاء وهبي.. كيف تحصلين عليها في 5 خطوات؟

الشامة أو حبة الخال تزيد من جاذبية المرأة وجمالها حين تبرز بشكلٍ ملحوظ في وجهها، وقد اشتهرت عدة نجمات عربيات وعالميات في السنوات الماضية بسبب حبة الخال الموجودة على وجههن، فيما اصطنع البعض الآخر هذه الحبة من خلال المكياج.



ولكن تتميز الفنانة اللبنانية بشامة الوجه وهي ما تزيد من جمالها، لذلك قدمت خبيرة التجميل والصحة، رشا شلباية، بعض الخطوات التي يمكنك تنفيذها للحصول على الشامة.



الخطوة الأولى:

اختاري أولًا المكان الذي تريدين رسم الشامة فيه على وجهك أكان فوق الشفاه أو تحتها أو الى جانب العين أو على الخد، هذه الأماكن من الوجه تعد الأكثر جاذبية ومن الممكن رسم الشامة عليها.



الخطوة الثانية:

إن كنت بالأساس تملكين شامة على وجهك، تستطيعين وبمساعدة أدوات المكياج باللون البني أو الأسود، العمل على الرسم فوقها بطريقة ناعمة من أجل إبرازها بشكل أكبر.



الخطوة الثالثة:

بحال ليس هناك أي شامة على وجهك ورغبت برسمها، يمكنك أن تستخدمي قلم تحديد الحواجب أو قلم الكحل داخل العين من أجل رسم الشامة بطريقة سهلة وسريعة. انتبهي من إبرازها بطريقة مبالغ فيها على الوجه لأنها ستسيء بإطلالتك.. ارسمي دائرة صغيرة جدًا واتبعي تقنية التنقيط لإبرازها بطريقة جميلة.



الخطوة الرابعة:

بعد أن ترسمي الشامة بواسطة القلم، خذي القليل من بودرة الوجه وطبقيها بتقنية التربيت فوق الشامة لكي تبدو طبيعية أكثر ومتناسقة مع شكل الوجه.



الخطوة الخامسة:

عند رسمك للشامة يمكنك أن تصححي دائرتها بواسطة مزيل المكياج، وما عليك سوى سكب القليل منه على قطنة ووضعه على المكان الذي ترغبين بتغييره.. تابعي هذه الطريقة لكي تحصلي على رسمة شامة ناجحة.