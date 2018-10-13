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رياضة

الإنتاج الحربي يفتح النار على الزمالك بسبب عامر عامر .. فيديو

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:46 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
تحدث خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي عن أنباء مفاوضات نادي الزمالك مع عامر عامر حارس مرمى الفريق.

وقال خالد في تصريحات خاصة لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مفيش دوري ينفع يكمل بالي بيحصل دلوقتي، مفيش حاجة اسمها ان لاعب مؤثر زي عامر وقبل ماتشين قصاد الزمالك في الدوري والكأس يتقال انه بيفاوض عامر عامر".

وتابع "ما يحدث يضر بالفريق، أطالب الأندية باحترام بعضها، إحنا نقدر نتفاوض مع لعيبة الأندية المنافسة بس إحنا بنحترم غيرنا".

وأضاف "في انتقالات شتوية بعدها يقدر نادي الزمالك أو غيره من الأندية أن يوقع مع اللاعب ويعلن براحته لكن إحنا لسة بدري في شهر 10".

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