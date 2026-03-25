البيت الأبيض: الرئيس ترامب سيفتح أبواب الجحيم على إيران إن لم تبرم اتفاقا

أكد البيت الأبيض، أن الرئيس ترامب سيفتح أبواب الجحيم على إيران إن لم تبرم اتفاقا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال البيت الأبيض: اقتربنا من تحقيق أهدافنا في إيران، ويجري إضعاف النظام الإيراني بشكل كبير".

وأضاف: الحملة العسكرية على إيران تستمر بلا انقطاع، مضيفا: "متقدمون في الجدول الزمني المعد للحرب على إيران".

وتابع البيت الأبيض: “الرئيس ترامب لا يراوغ ومستعد لفتح أبواب الجحيم على إيران، وندمر بشكل ممنهج القاعدة الصناعية الدفاعية الإيرانية”.

وأكمل: “محادثات وقف الحرب في إيران جارية ولن نتحدث عن تفاصيلها”.