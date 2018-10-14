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اقتصاد

ارتفاع أسعار الطماطم 50 قرشا فى أسواق الجملة

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:52 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سجلت أسعار الطماطم ارتفاعا ملحوظا فى أسواق الجملة اليوم، الأحد 14 أكتوبر 2018، حيث تراوح سعر الكيلو ما بين 4 و7.5 جنيه بزيادة 50 قرشا فى سوق العبور للجملة.

ويعتبر فاصل عروات بين محصول الطماطم والتي تستمر لمدة شهر تقريبًا، وكذا انتشار التقاوي المغشوشة والمقلدة من أسباب تراجع الكميات المعروضة من المحصول، والتي أدت إلى نقص الإنتاج الطماطم، خاصة في العروة الصيفية كأزمة الصنف 023 التي أصيبت بفيروس تجعد الأوراق، علاوة على تعدد الوسطاء، ما يرفع من التكلفة.

وعلى مستوى أسعار الخضراوات والفاكهة فى سوق الجملة، فقد شهدت حالة من التباين اليوم، الأحد، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس بين 5.8 و7 جنيهات، والخيار البلدي بين 2 و3 جنيهات، البصل بين 4 و5.5 جنيه للكيلو، والكوسة بين 3 و6 جنيهات، الفاصوليا بين 9 و13 جنيها، الباذنجان البلدي بين 3 و4.5 جنيه، الفلفل الرومي البلدي بين 6 و8 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الملوخية 1.50 جنيه، وتراوحت البامية بين 11 و15 جنيها، القلقاس بين 2 و4.5 جنيه.

وسجلت أسعار الفاكهة استقرارا وسجل كيلو البرتقال الصيفي بين 5 و6 جنيهات للكيلو، والليمون البلدي بين 5 و8 جنيهات، والجوافة بين 2 و5 جنيهات، والرمان بين 4 و7 جنيهات، والكانتلوب بين 3 و4.5 جنيه.

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