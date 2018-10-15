هشام الخياط يقدم مجموعة نصائح مهمة لمرضى الكبد.. فيديو

قدم الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، عدة نصائح لمصابي مرض الكبد.



وقال الخياط خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى فى برنامج «صالة التحرير» على "صدى البلد"، أن الشخص المصاب بتليف الكبد عليه أن يتابع مع الأطباء بعد التخلص من فيروس سي، ومن لديه استسقاء عليه المتابعة أيضا مع خبراء يمتلكون خبرة في زراعة الكبد.



وأكد أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، أن الأدوية الحديثة تقلل من نسب الإصابة بالأورام إلى 3% إلى 1.4%.