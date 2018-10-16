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غلق باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم 2018.. 122 ألف شاب وفتاة من 195 دولة تقدموا للحضور..و5 آلاف فنان أبدوا رغبتهم بالمشاركة في مسرح المنتدى

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:32 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم 2018
محمد عبد المنعم
استضافة 5 آلاف شاب وفتاة من 145 دولة للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم
استمرار فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى لمن يرغب في المشاركة في فعاليات أخرى 
122 ألف شاب وفتاة من 195 تقدموا لحضور المنتدى 

قررت إدارة منتدى شباب العالم، غلق باب التسجيل للحضور والمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2018 المقام بمدينة شرم الشيخ من 3 إلى 6 نوفمبر 2018 على أن يستمر فتح باب التسجيل على الموقع الرسمي للمنتدى لمن يرغب في المشاركة في الفعاليات الأخرى المقبلة التي ينظمها المنتدى على مدار العام، كما تجري الآن عملية فرز التسجيل وإرسال الموافقات لمن وقع عليهم الاختيار للحضور والمشاركة في المنتدى.

وشهدت مرحلة التسجيل للنسخة الثانية من المنتدى ازديادا كبيرا في أعداد من سجلوا لحضور المنتدى هذا العام بالمقارنة بالعام الماضي إذ أعلنت إدارة المنتدى عن تقدم 122 ألف شاب وفتاة من 195 دولة تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاما لحضور المنتدى منهم 68 ألف للمشاركة والحضور و13 ألف للمشاركة كمتحدثين في حين تقدم 5 آلاف فنان وفنانة للمشاركة في مسرح منتدى شباب العالم.

وقررت إدارة المنتدى استضافة 5 آلاف شاب وفتاة من 145 دولة للمشاركة في فعاليات المنتدى هذا العام بزيادة في الأعداد عن العام الماضي الذي شهد استضافة ثلاثة آلاف شاب وشابة من 113 دولة وشارك فيها 222 متحدثا من 64 دولة من أصحاب الخبرات في مختلف المجالات وذلك من خلال 46 جلسة وأكثر من 70 ساعة عمل.

ويقام منتدى شباب العالم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ بمصر في الفترة من 3 إلى 6 نوفمبر 2018.

وكان المنتدى انطلق عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز له ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع.
ويشهد المنتدى هذا العام مشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات في حضور نخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.

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