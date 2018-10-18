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حوادث

ضبط 1.2 طن دواجن مجهولة المصدر في التبين قبل ترويجها.. صور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:22 م
صدى البلد
محمد صبرى
تمكن ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة، بالاشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة التبين، من ضبط المسئول عن مجزر دواجن يعمل بدون ترخيص، كائن في سوق التبين؛ لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مجهولة المصدر، داخل المجزر عمله.

وعثر بداخل المجزر على ١٢٠٠ كيلو دواجن، جميعها مجهولة المصدر، وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية.

وبمواجهة صاحب المجزر؛ اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها في الأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
ضبط 1.2 طن دواجن مجهولة المصدر في التبين قبل ترويجها.. صور
ضبط 1.2 طن دواجن مجهولة المصدر في التبين قبل ترويجها.. صور
ضبط 1.2 طن دواجن مجهولة المصدر في التبين قبل ترويجها.. صور

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