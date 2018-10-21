الولايات المتحدة تعلن شروطها لمنح إعفاءات من العقوبات الإيرانية

قال وزير الخزانة الأمريكية، ستيفن منوشين، اليوم الأحد، إنه سيكون من الصعب على الدول الحصول على إعفاءات بشأن العقوبات الأمريكية على إيران بخلاف ما تم منحه خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما، كما نفى المخاوف المتداولة بشأن ارتفاع أسعار النفط، مؤكدا ان السوق أخذت بالفعل الخسائر في الاعتبار.



وبحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" البريطانية، شدد منوشين في مستهل جولته بالشرق الأوسط في القدس المحتلة، على أنه يجب على الدول خفض مشترياتها من النفط الإيراني بأكثر من 20% عما كانت عليه في الفترة ما بين 2013 و 2015، من أجل الحصول على تنازلات.



وأضاف "أتوقع أنه إذا أعطينا التنازلات فسيكون ذلك مقابل تخفيضات أكبر بكثير".



وتابع أن أسعار النفط ارتفعت بالفعل، لذا فإنه يرى أن سوق النفط انتظرت بالفعل الانخفاض، وأنه يعتقد أن المعلومات ستنعكس على أسعار النفط.



وتأتي تصريحات منوشين قبل أسبوعين من قيام إدارة ترامب بإعادة فرض عقوبات مالية ونفطية ضد إيران بعد انسحاب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين إيران و6 قوى عالمية تهدف إلى منع طهران من تطوير أسلحة نووية.



وقد تنخفض صادرات النفط الإيرانية بنسبة الثلثين بسبب العقوبات ، مما يجهد أسواق النفط، فيما كان منوشين مصرًا على أن الدول ستضطر في النهاية إلى خفض الواردات إلى الصفر.