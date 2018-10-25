كارتيرون يعقد محاضرة مع لاعبي الأهلي قبل انطلاق المران

عقد باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش، وذلك قبل انطلاق مران الفريق، اليوم الخميس.



وتحدث كارتيرون، مع اللاعبين عن ضرورة إغلاق ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤقتًا، والتركيز في مباراة الوصل الإماراتي المقبلة التي تقام في مصر لحسم المواجهة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي التي تقام يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ16 بكأس زايد للأندية أبطال العرب.