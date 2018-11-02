9 وزراء يتوجهون إلى شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، 9 وزراء بالحكومة، متوجهين إلى مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في منتدى شباب العالم المقرر انعقاده فى الفترة ما بين 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.



وقالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات سفر الوزراء، على متن رحلة مصر للطيران رقم 289، المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ، وهم ( نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، محمد شاكر وزير الكهرباء، رانيا المشاط وزيرة السياحة، ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، هالة السعيد وزيرة التخطيط، المهندس طارق الملا وزير البترول، محمود شعراوي وزير التنمية المحلية).



وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق منتدى شباب العالم في الثالث من شهر نوفمبر المقبل في حضور ما لا يقل عن 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.



وشهد مطارا القاهرة وشرم الشيخ ، في إطار هذه الاستعدادات، انتشارا مكثفا للدعاية الخاصة بالمنتدى والتعريف بأهدافه، وفرق من العلاقات العامة تستقبل الضيوف المشاركين.



ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يتشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات.