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محافظ أسيوط: تجاوزنا نصف العدد المستهدف لمبادرة القضاء على فيروس سي

السبت 03/نوفمبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
محمد القاضي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء علي فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية، لاقت استجابة كبيرة من المواطنين بالمحافظة.

وأشار "نور الدين"، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلي أن المحافظة تخطت أكثر من نصف العدد المستهدف للمبادرة، معقبا :«تجاوزنا المليون وربع».

أعلن المحافظ، تقديم كافة الدعم لإنجاح المبادرة التى تستهدف القضاء على فيروس سى والأمراض غير السارية.
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